Торговая сеть Prisma отзывает из продажи ряд продуктовых товаров, которые могут представлять риск для здоровья

Отзывается рагу Xtra Itaalia 150 г (со сроком годности 01.06.2025 и 02.06.2025).

Причиной является риск для здоровья, так как продукт может содержать кусочки металла. Приобретенный товар можно вернуть в любой магазин сети Prisma Peremarket, наличие чека на покупку не обязательно.

Также Prisma отзывает макароны Myllyn Paras: 400 г, темные макароны 400 г и 1 кг, короткие спагетти Raketti, рожки 1 кг, макароны fusilli 500 г, макароны Kotimaista 350 г.

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