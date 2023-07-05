Исследование: население Эстонии не готово к кризисным ситуациям(10)
Недавний анализ, проведенный Kantar Emor по заказу Спасательного департамента, показывает, что готовность жителей Эстонии справляться с чрезвычайными ситуациями так же низка, как и в 2019 году. Хотя восприятие угроз и некоторые навыки улучшились по сравнению с данными прошлого исследования, фактическая готовность остается на низком уровне.
Исследование показывает, что за последние несколько лет общая осведомленность населения о кризисах улучшилась. „Заметно уменьшилось количество людей, которые никогда не думали, что их семья может попасть в серьезную чрезвычайную ситуацию. Если два года назад таких людей было 45%, то сейчас их доля снизилась до 30%“, — рассказала руководитель отдела профилактики Спасательного департамента Яника Усин.
„Последние несколько лет — это перебои с электричеством, штормы, пандемия коронавируса и война в Украине. Видимо, эти события заставили людей больше, чем раньше, задуматься о чрезвычайных ситуациях и дали ощущение, что кризисные ситуации могут так или иначе коснуться всех нас“, - добавила Усин. Заметно увеличилась доля людей, задумавшихся о военной угрозе. Если два года назад их было 10%, то сейчас 51%.
Хотя осведомленность об угрозах улучшилась, общая ситуация по-прежнему плоха - только около половины населения хорошо знает основные действия в случае чрезвычайной ситуации. Количество жителей, предпринявших какие-либо шаги для улучшения подготовки своей семьи к кризису, постепенно увеличивается. Однако количество семей, у которых есть все необходимые вещи и запасы на экстренный случай, не изменилось. Таких семей пока всего 15%. „Если в целом теоретическая информированность людей о необходимых вещах находится на достаточно удовлетворительном уровне, то в плане реальной домашней готовности больше всего упал медицинский показатель. Обеспеченность людей необходимыми лекарствами в целом хорошая, но запас средствами первой помощи ухудшился“, - отметила тревожный факт Яника Усин.
Исследование показывает, что жители Западной и Южной Эстонии по-прежнему лучше всего подготовлены к возможной чрезвычайной ситуации. По сравнению с другими регионами Эстонии они лучше осведомлены о том, какие кризисные ситуации могут угрожать их родному региону и какими средствами можно обеспечить выживание семьи в чрезвычайной ситуации. Уровень готовности семей восточного региона к чрезвычайным ситуациям немного ниже среднего по Эстонии, а знание о необходимых запасах находится на среднем уровне по Эстонии. Население Северной Эстонии наименее подготовлено. Люди там меньше всего осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут обрушиться на их дом.
Если в начале пандемии короновируса люди внимательно следовали предупреждающим сообщениям и инструкциям, то теперь этот показатель снова снизился — согласно исследованию, 41% населения реагирует на предупреждающие сообщения и следует инструкциям. Только 15% населения тщательно изучают инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях или хотят принять участие в учениях. В то же время значительно выросло количество людей, которые хоть немного ознакомились с инструкцией по поведению в чрезвычайных ситуациях или участвовали в некоторых учениях. Если в 2017 году таких было всего 22%, то сейчас показатель вырос до 41%. Таким образом, цифры подтверждают, что общая осведомленность улучшается.
Если посмотреть на тенденцию последних семи лет, доля людей с хорошими навыками оказания первой помощи уменьшилась. Худшими показателями выделяется Северная Эстония – навыки жителей в оказании первой помощи стали хуже и ниже среднего по Эстонии. Кроме того, жители Северной Эстонии меньше оценивают риски, связанные с их родным местом. Готовность людей к сотрудничеству с соседями также невысока – 6% жителей общались с ближайшими соседями по вопросам, связанным с разрешением чрезвычайных ситуаций. Два года назад эта цифра была вдвое меньше.
В исследовании подчеркивается тот факт, что готовность людей к сотрудничеству постоянно снижается. „Особенно это заметно в случае с молодым населением. Исследование показывает, что молодые люди не очень склонны к сотрудничеству и в основном озабочены тем, как справляться самостоятельно. Таким образом, у молодых людей также отсутствует готовность делиться своими ресурсами и знаниями в экстренной ситуации“, — сказала руководитель отдела профилактики. Как и в предыдущих исследованиях, наиболее уязвимой целевой группой является пожилое население, то есть от 65 лет и старше. Они меньше думают о чрезвычайных ситуациях, их осведомленность о правильном поведении ниже, чем у молодых людей. Их вера в то, что экстраординарное событие может произойти дома и оставит их в изоляции, уменьшилась. Однако в случае чрезвычайной ситуации они готовы поделиться своими запасами и протянуть руку помощи нуждающимся.
По сравнению с прошлым исследованием, подготовка городских и сельских жителей к чрезвычайной ситуации осталась прежней. Семьи в сельской местности по-прежнему имеют более высокий уровень запасов и ресурсов, они хорошо изучили возможности переезда в другое место в случае чрезвычайной ситуации, а также среди них больше людей с хорошими навыками оказания первой помощи. Чуть больше половины людей, живущих в сельской местности, считают, что в чрезвычайной ситуации они могли бы самостоятельно продержаться семь дней. Люди, живущие в больших многоквартирных домах в городах, по-прежнему наиболее уязвимы. По сравнению с сельским населением они имеют меньшие запасы и хуже осведомлены о возможностях получения, например, воды, в случае прерывания общего коммунального обслуживания.
Хотя общее чувство опасности и осознание жителями необходимости подготовки к чрезвычайным ситуациям постепенно улучшаются, реальная готовность людей все еще находится на низком уровне и требует улучшения. „Предстоит пройти долгий путь, чтобы выйти на уровень, когда мы сможем сказать, что наше население хорошо подготовлено к возможным кризисам“, — сказала Яника Усин.
Полное исследование можно найти ЗДЕСЬ.
Правила поведения и практические рекомендации по поведению в кризисных ситуациях можно найти ЗДЕСЬ.
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