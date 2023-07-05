Исследование: население Эстонии не готово к кризисным ситуациям

Исследование показывает, что жители Западной и Южной Эстонии по-прежнему лучше всего подготовлены к возможной чрезвычайной ситуации. По сравнению с другими регионами Эстонии они лучше осведомлены о том, какие кризисные ситуации могут угрожать их родному региону и какими средствами можно обеспечить выживание семьи в чрезвычайной ситуации. Уровень готовности семей восточного региона к чрезвычайным ситуациям немного ниже среднего по Эстонии, а знание о необходимых запасах находится на среднем уровне по Эстонии. Население Северной Эстонии наименее подготовлено. Люди там меньше всего осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут обрушиться на их дом.

Хотя осведомленность об угрозах улучшилась, общая ситуация по-прежнему плоха - только около половины населения хорошо знает основные действия в случае чрезвычайной ситуации. Количество жителей, предпринявших какие-либо шаги для улучшения подготовки своей семьи к кризису, постепенно увеличивается. Однако количество семей, у которых есть все необходимые вещи и запасы на экстренный случай, не изменилось. Таких семей пока всего 15%. „Если в целом теоретическая информированность людей о необходимых вещах находится на достаточно удовлетворительном уровне, то в плане реальной домашней готовности больше всего упал медицинский показатель. Обеспеченность людей необходимыми лекарствами в целом хорошая, но запас средствами первой помощи ухудшился“, - отметила тревожный факт Яника Усин.

„Последние несколько лет — это перебои с электричеством, штормы, пандемия коронавируса и война в Украине. Видимо, эти события заставили людей больше, чем раньше, задуматься о чрезвычайных ситуациях и дали ощущение, что кризисные ситуации могут так или иначе коснуться всех нас“, - добавила Усин. Заметно увеличилась доля людей, задумавшихся о военной угрозе. Если два года назад их было 10%, то сейчас 51%.

Исследование показывает, что за последние несколько лет общая осведомленность населения о кризисах улучшилась. „Заметно уменьшилось количество людей, которые никогда не думали, что их семья может попасть в серьезную чрезвычайную ситуацию. Если два года назад таких людей было 45%, то сейчас их доля снизилась до 30%“, — рассказала руководитель отдела профилактики Спасательного департамента Яника Усин.

Если в начале пандемии короновируса люди внимательно следовали предупреждающим сообщениям и инструкциям, то теперь этот показатель снова снизился — согласно исследованию, 41% населения реагирует на предупреждающие сообщения и следует инструкциям. Только 15% населения тщательно изучают инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях или хотят принять участие в учениях. В то же время значительно выросло количество людей, которые хоть немного ознакомились с инструкцией по поведению в чрезвычайных ситуациях или участвовали в некоторых учениях. Если в 2017 году таких было всего 22%, то сейчас показатель вырос до 41%. Таким образом, цифры подтверждают, что общая осведомленность улучшается.

Если посмотреть на тенденцию последних семи лет, доля людей с хорошими навыками оказания первой помощи уменьшилась. Худшими показателями выделяется Северная Эстония – навыки жителей в оказании первой помощи стали хуже и ниже среднего по Эстонии. Кроме того, жители Северной Эстонии меньше оценивают риски, связанные с их родным местом. Готовность людей к сотрудничеству с соседями также невысока – 6% жителей общались с ближайшими соседями по вопросам, связанным с разрешением чрезвычайных ситуаций. Два года назад эта цифра была вдвое меньше.