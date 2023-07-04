В первом полугодии в Эстонии было продано более 14 тысяч новых автомобилей. Какая марка самая популярная?
По данным Департамента шоссейных дорог, в первом полугодии в Эстонии было продано 12 236 новых легковых автомобилей и 1 840 новых коммерческих автомобилей, что на 864 больше, чем за тот же период прошлого года. Самой продаваемой маркой автомобилей в обеих категориях является Toyota. Доля автомобилей с альтернативными видами топлива увеличивается.
По словам эксперта по автомобилям Арно Силлата, по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных новых автомобилей несколько увеличилось, но, несмотря на это, объем продаж как в Эстонии, так и в других странах Европы невелик. „Общие производственные мощности сегодня, безусловно, выше, чем отражают цифры продаж, и это отчасти вызвано недоступностью электромобилей из-за нехватки сырья. Если невозможно производить столько электромобилей, сколько хотелось бы, то производить столько машин с двигателем внутреннего сгорания, сколько хотелось бы нельзя, без огромных штрафов, потому что производство автомобилей диктуется квотами на выбросы,“- пояснил Силлат и добавил, что на общие продажи определенно влияет неопределенность в мировой экономике. „Мы, вероятно, еще долго увидим влияние на продажи автомобилей в связи с отсутствием электро аккумуляторов, и Европейская аудиторская палата также указала, что поставленная цель к 2035 году полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания нереалистична. Сложно предсказать, что будет дальше, и, возможно, правильное решение еще не найдено,“- считает Арно Силлат.
По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом полугодии этого года зарегистрировано 12 236 легковых автомобилей категории М1, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми продаваемыми марками автомобилей были Toyota (1884), Škoda (1839) и Audi (1588). Всего было реализовано 1840 коммерческих автомобилей категории N1, что на 214 меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными брендами были Toyota (457), Renault (374) и Ford (183). В категории ультра-роскошных автомобилей в первом полугодии было продано 29 Bentley, 27 Lamborghini и 12 Ferrari.
По статистике первого полугодия мы видим снижение доли бензиновых и дизельных автомобилей и увеличение доли автомобилей с альтернативными видами топлива. Наибольшую долю занимают гибридные автомобили, которые уже составляют почти 40% продаж автомобилей за первые шесть месяцев. Электромобили составляют примерно 5,3% от общего объема продаж.
По словам Таави Лепика, генерального директора Elke Grupp - дилера Toyota, влияние налога на автомобили, который будет введен можно ощутить через год, потому что на повестку дня выдвинулись нормы выбросов углекислого газа, а клиенты явно заинтересованы в получении новой машину до следующего лета. „В то время как в прошлом большинство потребителей были относительно безразличны к тому, сколько углерода выбрасывает интересующая модель автомобиля, и вместо этого в основном контролировали расход топлива, в последние пару месяцев также массово изучаются цифры выбросов CO2,“- сказал Лепик. „Модели с выбросами ниже 120 г/км являются наиболее востребованными, так как это число неоднократно упоминалось в медиа,“- уточнил Лепик.
По словам генерального директора Elke Group, заметное улучшение поставок можно ожидать во второй половине года, что для многих моделей означает время ожидания автомобиля примерно от одного до двух месяцев. „Короткое время ожидания означает, что люди могут принимать решение о покупке автомобиля с большей уверенностью в себе, поскольку более длительное время ожидания приводит к большей неопределенности в нынешних экономических условиях,“- сказал Лепик. Он добавил, что рынок подержанных автомобилей также по-прежнему оживлен, и это в основном связано с ростом Euribor и общей инфляцией.
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