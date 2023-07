В работе Lidl в Эстонии произойдет важное изменение

По словам Сеппель, бумажные каталоги Lidl по-прежнему будут доступны в магазинах, кроме того, с ними всегда можно будет ознакомиться в цифровом виде в приложении Lidl Plus, поскольку желание потребителей получать информацию о выгодных предложениях неизменно велико. „Решение об отказе от массовых почтовых рассылок также значительно облегчило то, что клиенты очень хорошо приняли наше приложение Lidl Plus. Это значит, что наши каталоги вместе с многочисленными дополнительными опциями люди всегда носят с собой в кармане“, — добавила Сеппель и напомнила, что минувшей зимой и весной Lidl Plus было самым популярным по количеству загрузок новым приложением в Эстонии.