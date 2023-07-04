ФОТО | Под Тарту нашли стокилограммовую авиабомбу

О находке сразу же сообщили саперам спасательной службы по номеру экстренной помощи 112. Саперы объяснили, что у бомбы нет детонаторов и ее можно безопасно транспортировать. Извлечение взрывного устройства обеспечивали спасатели и сотрудники полиции. Бомбу под конвоем полиции доставили в Ида-Вирумаа, где она будет уничтожена на полигоне Сил обороны.

По словам руководителя Южно-Эстонской группы саперов Индрека Тынсона, такие находки довольно часто встречаются в районе старого военного аэродрома, и со строителями достигнуто хорошее сотрудничество в таких вопросах. „Мы неоднократно информировали строителей, работающих в этом районе, о том, как распознавать опасные объекты и как вести себя при их обнаружении“, — сказал Тынсон. „Благодаря этому все опасные ситуации до сих пор решались оперативно, без жертв и ущерба окружающей среде“.

Саперы настоятельно подчеркивают, что все взрывчатые вещества предназначены для ведения боевых действий, убийства и причинения серьезных увечий. Чем больше ржавчины и чем плачевнее выглядит взрывное устройство, тем большую опасность оно представляет для человека. Казалось бы, безопасный предмет может взорваться в любой момент при перемещении, что приведет к трагическим последствиям. Немедленно сообщите об опасных объектах по номеру экстренной помощи 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.