Новости Эстонии
05.07.2023, 07:04

Издевательства над детьми в Lille Kodu: волость заставила учреждение платить

 
Грубо обращавшиеся с детьми работники дома попечения Lille Kodu были осуждены
Грубо обращавшиеся с детьми работники дома попечения Lille Kodu были осуждены
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Одна из осужденных подала иск к Валгской волости о возмещении ущерба.

В мае муниципалитет Валга, как опекун двух детей, подвергшихся систематическому насилию в Lille Kodu, предложила осужденным и фирме Hoolekandeteenused возместить солидарно моральный ущерб в размере 6000 евро. Это означает, что эта сумма должна была быть распределена между осужденными и Hoolekandeteenused. „Управа волости Валга считает, что ответственность за причинение морального ущерба несут все вышеназванные лица“, - сказала пресс-секретарь волостной управы Элизабет Тыниссон.

Для того, чтобы остальные пострадавшие получили деньги, их представители, вероятно, должны подать иск.

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