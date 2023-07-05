Издевательства над детьми в Lille Kodu: волость заставила учреждение платить

В мае муниципалитет Валга, как опекун двух детей, подвергшихся систематическому насилию в Lille Kodu, предложила осужденным и фирме Hoolekandeteenused возместить солидарно моральный ущерб в размере 6000 евро. Это означает, что эта сумма должна была быть распределена между осужденными и Hoolekandeteenused. „Управа волости Валга считает, что ответственность за причинение морального ущерба несут все вышеназванные лица“, - сказала пресс-секретарь волостной управы Элизабет Тыниссон.