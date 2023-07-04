МНЕНИЕ | Свет: вместо парковки Рийгикогу можно разбить парк

Площадка размером с одно парковочное место с несколькими стульями, пляжным зонтиком и растениями выгодно отличается от серого асфальта. Назвать это парком, пожалуй, слишком громко, но я думаю, что это отличная идея: вместо автостоянки Рийгикогу на Тоомпеа действительно можно было бы создать новый парк. Инициатива Лахе вызвала живую дискуссию.

Однопартиец Лахе по имени Марио Кадастик явно хочет парковать свою шикарную Теслу на существующей стоянке и предложил создать парк вместо Невского собора – мол, раньше там была зеленая зона.

В 1900 году собор действительно построили на месте зеленой зоны. Однако стоит отметить, что на протяжении десятилетий и столетий зелени в городе как убавлялось, так и прибавлялось в больших количествах. Идея Кадастика о сносе собора не заслуживает серьезного обсуждения. Невский собор важен и как исторический храм, и как памятник архитектуры. Наверное, не будет преувеличением сказать, что он играет важную роль в жизни десятков тысяч православных таллиннцев. Большой интерес к собору всегда проявляют иностранные туристы. Пожалуй, даже не нужно спрашивать мнения департамента защиты памятников старины и ЮНЕСКО – собор должен оставаться на своем месте.

В Таллинне много зеленых зон и парков – мы постоянно развиваем имеющиеся и создаем новые. Иногда достаточно даже незначительных изменений: например, люди очень тепло приняли временный парк, недавно открытый на Ратушной площади. Безусловно, во многих частях города, в том числе на Тоомпеа, есть потенциал для озеленения.

Думаю, все бы только выиграли, если бы роскошные автомобили депутатов Рийгикогу были переставлены на стоянки в нескольких сотнях метров, а перед замком Тоомпеа было бы больше деревьев или кустов, а также скамеек. Для этого не надо с большевистским задором приниматься за разрушение соборов.