Расследование: финские компании вели торговлю с Россией на миллиарды евро во время войны в Украине(15)
Деньги за российские товары поступали на счета компаний ближнего круга Путина. Из Финляндии товары поставлялись, например, на крупные рудники в России, пишет Yle.
С начала российского вторжения в Украину финские компании вели с Россией торговлю оборотом по меньшей мере 1,5 млрд евро. Часть этих средств поступила на счета компаний, чьи владельцы находятся под санкциями и входят в ближний круг Владимира Путина.
Это следует из расследования редакции Yle Mot, основанного на таможенной статистике, полученной из торгового реестра.
Согласно данным, во время войны товары поставлялись из Финляндии, например, на крупные рудники в России.
В действительности эта сумма значительно больше, так как в выборку попала только часть финских компаний, ведущих торговлю с Россией. Также данные не являются исчерпывающими из-за отсутствия в них информации об импорте и экспорте после 2022 года.
Многие финские компании, котирующиеся на бирже, такие как Neste и Metso Outotec, продолжали торговать с Россией после начала агрессивной войны в Украине. Позже они заявили, что прекратили торговлю в РФ. Многие компании объясняют возобновление бизнеса в России трудностями продажи своих активов и выполнения контрактов, заключенных до начала войны.
За клиентами Metso Outotec стоят многочисленные олигархи, попавшие под санкции
Компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила чуть более чем через неделю после российского вторжения о приостановке поставок в Россию.
Из материалов MOT следует, что компания продолжала торговать в России еще по крайней мере несколько месяцев после этого. Компания экспортировала в Россию, в частности, запчасти и изнашиваемые детали для оборудования.
Клиентами компании были многочисленные российские предприятия, которыми владеют олигархи, попавшие под санкции.
По словам Metso Outotec, компания соблюдала санкции против России, так как они касаются только компаний, в которых попавшим под санкции лицам принадлежит большая часть.
Крупнейшим клиентом компании стал Тайшетский алюминиевый завод. Его владелец UC Rusal является вторым крупнейшим в мире производителем алюминия.
Во главе цепочки владельцев UC Rusal – олигарх Олег Дерипаска, который ушел с поста президента компании, став миноритарным владельцем, еще несколько лет назад, потому что хотел минимизировать ущерб для бизнеса от санкций, введенных против „кремлевского списка“.
Metso Outotec также поставляла продукцию предпрятию „Удоканская медь“ – одному из крупнейших мировых производителей меди, и Михайловскому железному руднику, принадлежащему компании „Металлоинвест“, которая является одним из крупнейших производителей меди в России.
Их крупнейшим владельцем является Алишер Усманов, который, согласно санкционному списку ЕС, тесно связан с Путиным.
Торговля с компаниями олигархов легальна
Несмотря на то, что олигархи находится под санкциями, торговля с компаниями, которыми они владеют, может являться законной.
По словам отвечающей за санкции Пии Сариваара из МИДа Финляндии, торговля с компанией разрешена, если доля попавшего под санкции россиянина в ней составляет до 50%. Если у компании несколько подсанкционных владельцев, их доли в общей сложности не должны превышать 50%.
Также с начала войны Финляндия импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ.
Ранее редакция MOT сообщала, что финская государственная компания Gasum с начала войны приобрела у России сжиженного газа на сумму не менее 175 млн евро. Она все еще покупает газ и оправдывает это долгосрочным контрактом. Согласно материалам, с начала войны в Украине компания приобрела газа как минимум на 600 млн евро.
Многие химические вещества также были импортированы из России в Финляндию. Поэтому компания Advario Finland (ранее Oiltanking Finland) в Котка, занимающаяся хранением химических веществ, фигурирует в таможенных данных.
Advario не ведет бизнес в самой России, а выступает посредником для своих клиентов. Большинство получаемых компанией химикатов транспортируется в разные части мира.
С начала войны в число российских партнеров компании входили предприятия и их владельцы, включенные в санкционный список ЕС.
Поставки химикатов из России в цистерны Advario значительно сократились, но отдельные поезда с грузом все еще продолжают прибывать в Финляндию.
По словам исполнительного дирекора Advario Мерьи Поркка, с начала войны Advario не заключала новых импортных контрактов с Россией, а контракты с компаниями лиц, попавших под санкции, были расторгнуты.
Профессор: финские компании снабжают российскую военную машину
Профессор российской энергетической политики Вели-Пекка Тюнккюнен считает, что финские компании пополнили военную казну России, продолжая торговать с россиянами после вторжения России в Украину.
По мнению Тинккисена, ведение бизнеса с российской горнодобывающей промышленностью особенно вредоносно из-за зависимости отрасли от западных технологий. Шахты оснащены быстроизнашивающимся оборудованием.
– Экспортируя запчасти и технологии из Финляндии, Россия сможет производить необходимое ей во время войны сырье, которое напрямую поддерживает российскую военную машину, – комментирует он.
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