Расследование: финские компании вели торговлю с Россией на миллиарды евро во время войны в Украине

С начала российского вторжения в Украину финские компании вели с Россией торговлю оборотом по меньшей мере 1,5 млрд евро. Часть этих средств поступила на счета компаний, чьи владельцы находятся под санкциями и входят в ближний круг Владимира Путина.

Это следует из расследования редакции Yle Mot, основанного на таможенной статистике, полученной из торгового реестра.

Согласно данным, во время войны товары поставлялись из Финляндии, например, на крупные рудники в России.

В действительности эта сумма значительно больше, так как в выборку попала только часть финских компаний, ведущих торговлю с Россией. Также данные не являются исчерпывающими из-за отсутствия в них информации об импорте и экспорте после 2022 года.

Многие финские компании, котирующиеся на бирже, такие как Neste и Metso Outotec, продолжали торговать с Россией после начала агрессивной войны в Украине. Позже они заявили, что прекратили торговлю в РФ. Многие компании объясняют возобновление бизнеса в России трудностями продажи своих активов и выполнения контрактов, заключенных до начала войны.

За клиентами Metso Outotec стоят многочисленные олигархи, попавшие под санкции

Компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила чуть более чем через неделю после российского вторжения о приостановке поставок в Россию.

Из материалов MOT следует, что компания продолжала торговать в России еще по крайней мере несколько месяцев после этого. Компания экспортировала в Россию, в частности, запчасти и изнашиваемые детали для оборудования.

Клиентами компании были многочисленные российские предприятия, которыми владеют олигархи, попавшие под санкции.

По словам Metso Outotec, компания соблюдала санкции против России, так как они касаются только компаний, в которых попавшим под санкции лицам принадлежит большая часть .