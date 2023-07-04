Алексей Евграфов вступил в Центристскую партию(8)
Депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа Алексей Евграфов, баллотировавшийся в парламент по списку центристов, 3 июля официально стал членом Центристской партии.
„При принятии этого решения на меня никто не давил. Но как я уже говорил ранее: вступление в партию станет логичным шагом с моей стороны. Сейчас пришло время, когда я посчитал нужным этот шаг сделать. Мне показалось, что и коллеги по фракции ждали от меня этого шага. Таким образом я подал им сигнал, что я в команде и на меня можно рассчитывать“, - сказал во вторник Алексей Евграфов в интервью Rus.ERR.
Алексей Евграфов также является оппозиционным депутатом Нарвского городского собрания, в котором он возглавляет фракцию Narva heaks. Однако на следующих местных выборах, которые пройдут осенью 2025 года, он станет баллотироваться в горсобрание уже в списке центристов.
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