Алексей Евграфов вступил в Центристскую партию

„При принятии этого решения на меня никто не давил. Но как я уже говорил ранее: вступление в партию станет логичным шагом с моей стороны. Сейчас пришло время, когда я посчитал нужным этот шаг сделать. Мне показалось, что и коллеги по фракции ждали от меня этого шага. Таким образом я подал им сигнал, что я в команде и на меня можно рассчитывать“, - сказал во вторник Алексей Евграфов в интервью Rus.ERR.