04.07.2023, 08:01
В Эстонии уже более 50 000 безработных(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Зарегистрированная безработица растет в Эстонии третью неделю подряд. По положению на 2 июля, на учете в Кассе по безработице стоял 50 131 человек - почти на 650 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,4% до 7,5%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6959, пишет Rus.err.ee.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,9%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 24 000 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.