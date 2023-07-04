В Эстонии уже более 50 000 безработных

Зарегистрированная безработица растет в Эстонии третью неделю подряд. По положению на 2 июля, на учете в Кассе по безработице стоял 50 131 человек - почти на 650 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,4% до 7,5%.