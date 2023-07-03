Кристина Каллас: у программы перехода школ на эстонский из-за ошибки в расчетах не хватит денег

„Ресурсы в основном нужны для того, чтобы выплатить стипендии студентам и выплачивать зарплату учителям, мы пока не можем сказать, сколько нам реально нужно дополнительных средств, поскольку мы пока не знаем, сколько учителей будут получать зарплату, но около 27 миллионов. Эта та сумма, которую нам нужно дополнительно получить для бюджета следующего года“, – сказала Каллас (партия Eesti 200).

Не исключено, что и 27 миллионов может не хватить, поскольку зарплаты учителей будут расти.

„Переход на эстоноязычное образование в приоритете, и мы должны найти на это деньги. Но тут вопрос в том, идет ли речь о расходах на несколько лет вперед или о разовых расходах. В случае разовых расходов финансы найти будет легче“, – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП).

Госбюджет следующего года правительство обсудит в августе.





