Праздник песни и танца: около 90 000 зрителей, более 4000 обращений к медикам. Полиция зафиксировала около 800 нарушений
Прошедший на выходных XIII Молодежный праздник песни и танца посетило около 90 000 человек, для которых выступили 31 415 певцов, танцоров и музыкантов. Итоги подвели медики, полиция и спасатели.
По данным Piletilevi было выдано 58 404 входных билета, из которых на последней неделе было приобретено 19 782 билета. В день праздника песни было куплено 7 205 билетов. Компания Piletilevi подсчитала, что за вчерашний день на певческое поле прошло 51 396 человек. Билеты на три представления праздника танца были практически распроданы. Три представления посмотрели 29 731 зрителей. Также на главную репетицию представления праздника танца было выдано 8 755 билетов.
По словам руководителя медицинской службы праздника песни и танца Эрика Веллерамма, ничего экстренного в нашей работе в эти дни не было. „Были обычные проблемы со здоровьем. Такие же как и на праздниках ранее, с таким лишь исключением, что никого не нужно было в этот раз везти в роддом“, с улыбкой сказал он. „Мы очень благодарны нашим волонтерам по оказанию первой помощи и партнерам, которые работали на месте, с кем мы сообща быстро и эффективно воплощали возникающие идеи и вызовы“, сказал руководитель медицинской службы, по словам которого к ним было 4373 обращения. Из них 36 человек были отправлены в больницу на контроль, и в 44 случаях люди были отправлены домой.
По словам руководителя по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента и праздника песни и танца Антса Агурайуя, во время праздничной недели спасатели помогали в основном скорой помощи и полиции. В основном боролись с погодными условиями - во время жары поливали танцоров водой и во время проливного дождя помогали певцам согреться в палатках. „На танцевальной площадке работали три спасательных машины, на которые пришлось около 6 тонн воды“, сказал он.
Безопасность на празднике песни и танца обеспечивали на прошлой недели около 350 полицейских. В первую очередь внимание было направлено на дорожное движение, соблюдение общественного порядка и безопасность участников праздника. Как и в прошлые годы больше всего в помощи полиции нуждались дети, которые потерялись из вида своих руководителей, руководителей групп или родителей. Потерявшихся детей было около 70, все они были безопасно переданы руководителям и родителям.
В общей сложности было найдено 80 ценных вещей, большую часть из которых уже удалось вернуть владельцам. Некоторые единичные находки еще ждут своих владельцев, фотографии этих предметов можно посмотреть на странице Facebook полиции и получить в Ида-Харьюском отделении полиции.
Полицейские также регулировали движение и устанавливали мобильные камеры для того, чтобы следить за соблюдением скоростного режима. В течение двух дней вблизи Певческого поля полиция зафиксировала около 780 случаев превышения разрешенной скорости. Также произошло несколько заторов на дорогах, что в случае такого большого скопления народа было ожидаемым, но в общих чертах по словам полиции обстановка на дорогах была спокойной.
Впервые на таком масштабном мероприятии использовалась система залоговой посуды, которая несмотря на большое количество людей и нагрузки, показала себя очень хорошо, и в палатки возврата посуды не было очередей. В течение праздничной недели участникам было выдано 120 000 тарелок и ложек. Для посетителей представления праздника танца и концерта праздника песни организаторам питания было выдано 134 000 предметов посуды и 44 000 столовых приборов. Скорее всего все они не были использованы, но торговцы должны вернуть не использованную посуду только в конце недели, поэтому точной информации на данный момент еще нет.
Комментарий руководителя Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Маргуса Тоомла:
„Вместо спада напряженности меня охватывает радость. Организация такого праздника была необыкновенной. Масштаб этого праздника требует огромные силы волонтеров и работников. Интересно, как на празднике песни и танца построена вся логистическая структура: организация медицинской службы, безопасность, движение, питание, использование многоразовой посуды, сортировка мусора и др. Опыт такой масштабной подготовки можно получить только на празднике песни и танца. Очень приятно, что так много людей сами захотели внести свой вклад в организацию праздника как волонтеры. Отдельно ценен полученный опыт в каждой команде, как они с полной отверженностью работали каждый в своей сфере во имя общий цели.
С содержательной стороны праздник песни и танца украшает эстонское творчество, давая авторам очень важную для них возможность создавать новые легенды. Программа содержала интересный выбор произведений, репертуар праздника уносит нас в каждый уголок Эстонии и отзывается на личном уровне каждого, чтобы потом собрать все это в один общий праздник.
Но сейчас время подводить итоги. Параллельно уже началась подготовка по организации общего праздника песни и танца, который пройдет в 2025 году. Вместе с командой мы проанализируем, какие идеи стоит развивать и использовать снова. Осенью мы начнем уже подготовку к организации праздника песни и танца 2028 года. В связи с этим планируется изменить временные отрезки проведения праздников - праздники, которые должны были пройти в 2027 и 2029 году, будут вместе перенесены на 2028 год. Вместе с этим скорее всего продолжительность праздничной недели тоже удлинится, возрастет количество участников, а также количество концертов и представлений“.
Комментарий художественного руководителя XIII Молодежного праздника песни и танца „Püha on maa“ Пярта Уусберга:
„До меня только сейчас постепенно доходит все то, что я смог испытать на празднике песни и танца и во время подготовки к нему, потому что это такой большой праздник, который охватывает всю Эстонию. Эмоции настолько переполняют, что мозг воспринимает все таким образом, как будто выступление объединенного хора на открытии длилось один день, сам концерт второй день, и выступление объединенного хора на закрытии праздника как третий день.
Я очень-очень доволен результатом, и искренне благодарю всех, кто принимал участие в этом процесс, в т.ч. Каждого певца, музыканта, руководителя и всех остальных. Концерт был целостным и красивым, художественно исполнен на очень высоком уровне и с полной отверженностью. Я видел в глазах молодых людей, что они не просто пели, они верили в то, что поют. Программу праздника помогли связать выступления молодых людей, которые передавали свои собственные мысли о нашей святой земле.
Нельзя не упомянуть и погоду, которая сделала этот праздник незабываемым. Мы полностью промокли под сильным дождем, что в какой-то момент огорчило. Ведь долгое время до этого было сухо и солнечно, но в конце гроза и проливной дождь превратились наоборот в красоту эстонского народа - несмотря на дождь публика не ушла, и если посмотреть, то наша земля очень нуждалась в этом дожде. На выступлении объединенных хоров на закрытии праздника, во время трех последних песен один глаз у меня плакал, а другой смеялся - это было так сюрреалистично и абсурдно, как мы промокли насквозь.
Я также рад тому, что праздник закончился, потому что это все-так была очень большая ответственность. Первым из ближайших планов является исполнение моего большого произведения „Regiväli“ для смешанного хора и струнного оркестра, которую исполнит камерный хор „Good Ööd, Vend“ на 15-летие хора на заключительном концерте Раплаского фестиваля церковной музыки“.