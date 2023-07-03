Из-за сильного штормового ветра тысячи людей по всей Эстонии остались без электричества

Больше всего пострадали жители Йыгева, Рапла и Сааремаа, где по состоянию на вечер без электричества оставались около 4400 домохозяйств. В течение дня Elektrilevi восстановила электроснабжение около 9000 потребителей.

Из-за сильного штормового ветра многие деревья и ветки ломаются, что привело к отключению электроэнергии у потребителей по всей Эстонии. Бригады работают над устранением неполадок с раннего утра, электричество восстановлено примерно у 9 000 потребителей, но сильный дождь и гроза мешают работе.

„Ликвидацией повреждений занимаются почти 30 бригад, и на помощь выдвигаются дополнительные силы. Также центр управления работает усиленным составом, чтобы устранять неисправности максимально быстро. Мы надеемся восстановить подачу электроэнергии большинству потребителей уже сегодня. К сожалению, невозможно проводить работы во время грозы и сильного ветра, так как это опасно для жизни. Поэтому не удалось продвинуться вперед с устранением неисправностей в желаемом темпе, и некоторые из них могут затянуться до завтра“, - сказал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентами и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

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