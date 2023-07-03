03.07.2023, 20:25
ВИДЕООПРОС | Жители о ремонте в центре Таллинна: не знали, что перестали ходить почти все трамваи(7)
С сегодняшнего дня трамвайная линия практически опустела - сейчас здесь курсирует только временный маршрут - трамвай номер шесть. Такая ситуация продлится как минимум до конца лета. RusDelfi спросил у гостей и жителей Таллинна, как это повлияет на их жизнь?
Практически все участники опроса подтвердили, что из-за ремонта сейчас уходит намного больше времени, чтобы добраться до нужного места. Многие не знали, что с 3 июля перестали курсировать и практически все трамваи. Сейчас жители города предпочитают передвигаться пешком или на такси.
Подробности - в нашем видеоопросе!
Еще больше о дорожной ситуации в центре Таллинна читайте ЗДЕСЬ.
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