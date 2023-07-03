ВИДЕООПРОС | Жители о ремонте в центре Таллинна: не знали, что перестали ходить почти все трамваи

С сегодняшнего дня трамвайная линия практически опустела - сейчас здесь курсирует только временный маршрут - трамвай номер шесть. Такая ситуация продлится как минимум до конца лета. RusDelfi спросил у гостей и жителей Таллинна, как это повлияет на их жизнь?