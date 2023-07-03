ЧП и криминал
03.07.2023, 16:15

C ножом и газом: в Ласнамяэ совершена попытка ограбления

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
ФОТО: PPA

В пятницу, 30 июня, в столичном районе Ласнамяэ на улице Муху была совершена попытка ограбления.

Мужчина, личность которого еще не установлена, пытался отнять у потерпевшего кошелек. При этом нападавший использовал перцовый газ и угрожал человеку предметом, похожим на нож.

Завладеть кошельком злоумышленнику не удалось и он сбежал с места преступления, передает Пыхьяская префектура.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, все обстоятельства дела выясняются.

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