03.07.2023, 16:15
C ножом и газом: в Ласнамяэ совершена попытка ограбления(11)
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В пятницу, 30 июня, в столичном районе Ласнамяэ на улице Муху была совершена попытка ограбления.
Мужчина, личность которого еще не установлена, пытался отнять у потерпевшего кошелек. При этом нападавший использовал перцовый газ и угрожал человеку предметом, похожим на нож.
Завладеть кошельком злоумышленнику не удалось и он сбежал с места преступления, передает Пыхьяская префектура.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, все обстоятельства дела выясняются.
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