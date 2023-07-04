„Увидимся в суде!“ Семья заплатила 450 евро за квартиру, в которой не прожила ни дня. Хозяйка: пусть оплачивают и коммунальные счета

В середине апреля в районе Кристийне Карина сняла трехкомнатную квартиру. Проживать она там планировала с семьей: с мужем и двумя детьми. „Дочке 19 лет, а мальчику три года. Он у нас активный, я об этом хозяйку сразу предупредила“, – рассказывает Карина. Владелицей квартиры была пожилая женщина по имени Май. Когда новые жильцы сообщили, что привезут с собой двух собак, она также не проявила беспокойства. Таким образом, договор об аренде на год вскоре был подписан: предоплата составила 450 евро, и еще столько же Карина заплатила в качестве залога. Также 540 евро ушло маклеру.