„Увидимся в суде!“ Семья заплатила 450 евро за квартиру, в которой не прожила ни дня. Хозяйка: пусть оплачивают и коммунальные счета
Карина арендовала квартиру в Таллинне, но не прожила там ни дня. Однако хозяйка квартиры требует оплачивать коммунальные счета, потому что формально договор так и не был расторгнут. Кто виноват, на чью сторону встала комиссия по аренде, как ключи от квартиры стали главной проблемой, и что считает юрист – в материале RusDelfi.
В середине апреля в районе Кристийне Карина сняла трехкомнатную квартиру. Проживать она там планировала с семьей: с мужем и двумя детьми. „Дочке 19 лет, а мальчику три года. Он у нас активный, я об этом хозяйку сразу предупредила“, – рассказывает Карина. Владелицей квартиры была пожилая женщина по имени Май. Когда новые жильцы сообщили, что привезут с собой двух собак, она также не проявила беспокойства. Таким образом, договор об аренде на год вскоре был подписан: предоплата составила 450 евро, и еще столько же Карина заплатила в качестве залога. Также 540 евро ушло маклеру.