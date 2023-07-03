Ректор TalTech Тийт Ланд: Я рад тому, что в нашем летнем лагере участвуют дети украинских военных беженцев

- Вы, дорогие участники лагеря, как и все мы, являетесь свидетелями того, что вот-вот начнется мероприятие, которое, пожалуй, точнее всего можно сравнить с только что закончившимся праздником песен и танцев - как по количеству участников, так и импульсу, - сказал Тийт Ланд. - Я от всего сердца рад тому, что здесь участвуют дети из Ида-Вирумаа, а также дети украинских военных беженцев. Так мы показываем себя, а также весь мир, каковы наши цели, какое будущее мы хотим построить для детей - и с детьми. Хотя сейчас я занимаю должность ректора, по натуре я ученый. Как ученый, я провел десятилетия, пытаясь исследовать тайны мира, и обнаружил, что чем больше я узнаю, тем более захватывающей кажется следующая задача. Желаю вам того же чувства, молодые люди.