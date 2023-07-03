ВИДЕО | Минусы жизни в Эстонии глазами экспата

В Эстонию я впервые приехал восемь лет назад. Я планировал пожить несколько месяцев, попутешествовать, может быть, поработать немного и отправиться дальше, в Берлин. В итоге, я живу в Эстонии девятый год и решил остаться здесь. В этом видео я расскажу о минусах жизни в Эстонии, которые, кстати не стали причинами уехать, ведь я решил связать своё будущее с этой страной и Таллинном.

Медицинская система

По статистике примерно 6 процентов населения Эстонии лишены права на бесплатную медицинскую помощь. У них нет договора с кассой здоровья и не медицинской страховки. Но давайте разберемся, ведь среди них 30 тысяч - молодые люди от 20 до 40 лет, которые работают за границей, а здесь не снялись с учета. Еще 30 тысяч находятся на содержании, и только оставшиеся 30 тысяч по разным причинам не могут себе позволить эту страховку. Этот показатель равен показателям в странах центральной Европы, например, во Франции.

Бедность среди пенсионеров

Уровень относительной бедности в Эстонии свой высокий в странах Евросоюза. Этот показатель обозначает количество людей, которые получают меньше 60 % от медианного дохода по стране. Медианный доход в Эстонии составляет 1424 евро. Загвоздка в том, что получая такую зарплату и выйдя через 40 лет на пенсию, вы будете получать 55 % от этой медианной зарплаты в среднем. Таким образом, пенсионеры и попадают в зону относительной бедности.