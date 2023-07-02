Внимание! Специальные поезда Elron в Тарту, Вильянди, Палдиски и Нарву сегодня отправляются на 25 минут позже, все успеют уехать!

В Нарву поезд отправляется с Балтийского вокзала Таллинна в 22.10 (ожидание на вокзале с 21.45).

В Тарту поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.40 (ожидание на вокзале с 22.15). Остановки Китсекюла, Юлемисте, Тапа. После Тапа останавливается на всех остановках.

В Палдиски поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.42 (ожидание на вокзале с 22.17). Поезд останавливается на всех остановках, кроме Падула.

В Вильянди поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.51 (ожидание на вокзале с 22.26). Поезд останавливается на всех остановках.

Специальные поезда в Нарву, Тарту, Палдиски и Вильянди будут ожидать в Таллинне на Балтийском вокзале в назначенное время, но отправятся на 25 минут позже, чтобы как можно большее количество людей могло попасть домой с Праздника песни и танца.

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