Внимание! Специальные поезда Elron в Тарту, Вильянди, Палдиски и Нарву сегодня отправляются на 25 минут позже, все успеют уехать!
Компания Elron решила отложить отправление специальных поездов, запущенных для Праздника песни и танца, отправляющихся вечером в воскресенье 2 июля из Таллинна в Тарту, Вильянди, Палдиски и Нарву, на 25 минут из-за задержек во время праздника.
В Нарву поезд отправляется с Балтийского вокзала Таллинна в 22.10 (ожидание на вокзале с 21.45).
В Тарту поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.40 (ожидание на вокзале с 22.15). Остановки Китсекюла, Юлемисте, Тапа. После Тапа останавливается на всех остановках.
В Палдиски поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.42 (ожидание на вокзале с 22.17). Поезд останавливается на всех остановках, кроме Падула.
В Вильянди поезд отправляется с Балтийского вокзала в 22.51 (ожидание на вокзале с 22.26). Поезд останавливается на всех остановках.
Специальные поезда в Нарву, Тарту, Палдиски и Вильянди будут ожидать в Таллинне на Балтийском вокзале в назначенное время, но отправятся на 25 минут позже, чтобы как можно большее количество людей могло попасть домой с Праздника песни и танца.
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