МК Эстония
02.07.2023, 19:27

КАРТЫ И СХЕМЫ | Ни проехать, ни пройти. План ремонтных работ и схемы объезда в Таллинне этим летом

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Ирина Петрова
МК-Эстония
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Жалобы на перекрытые из-за ремонта и строительства новой трамвайной линии дороги столицы не прекращаются. В интервью „Радио 4“ вице-мэр Владимир Свет высказал предположение, что пик неудобств еще не пройден, и самой тяжелой ситуация на дорогах будет после Певческого праздника. Как автомобилистам пережить это время и каким образом теперь добираться из одного конца города в другой – узнавала „МК-Эстония“.

Улица Гонсиори давно закрыта и перекопана, меняется движение возле торгового центра Nautica и в районе Тонди… Город в пробках. И конца всем этим ремонтам пока не видно.

Один из крупнейших проектов

„В настоящий момент в Таллинне реализуется несколько крупных проектов по реконструкции улиц и строительству транспортной инфраструктуры, благодаря которым городское пространство станет более современным и комфортным, а также улучшатся возможности для передвижения, – говорит вице-мэр столицы Владимир Свет. – При реконструкции улиц мы уделяем особое внимание нуждам пешеходов, расширяем тротуары, делаем движение более плавным и добавляем новые зеленые насаждения. Безусловно, масштабные строительные работы оказывают влияние на движение общественного транспорта и автомобилей. Участникам движения стоит учитывать, что дорога займет больше времени. Также нужно понимать, что строительство очень объемных объектов длится не один день, а порой занимает много месяцев“.

Наибольшее влияние на дорожное движение, по словам вице-мэра, оказывает строительство трамвайных путей в Старый порт, а также реконструкция улиц Йыэ и Пронкси.

„Трамвайная линия в Старый порт – это один из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в столице. Новая трамвайная линия свяжет аэропорт с морским портом и создаст удобное сообщение между автобусным и Балтийским вокзалом. В ходе работ будет обновлено и окружающее городское пространство – появятся новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными“, – перечисляет Свет.

Он отмечает, что летом 2024 года по новой трассе будет пущен трамвай, затем предстоит укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению.

Владимир Свет добавляет, что работы будут влиять на дорожное движение аж до осени следующего года!

Справка

Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также схемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/vanasadamatramm

Информацию о реконструкции улиц Йыэ и Пронкси можно найти на странице tallinn.ee/pronksi

В настоящее время изменены многие маршруты общественного транспорта, а трамвайные линии номер 2 и 4 временно обслуживают автобусы. С графиками движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee

Работы ночью не исключены

„В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси городское пространство станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения. Будут построены велодорожки и благоустроенные уголки для отдыха горожан. На обеих улицах станет больше зеленых насаждений. Работы включают и реконструкцию всех подземных коммуникаций – систем электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено новое уличное освещение. Ремонтные работы на улице Пронкси планируется завершить уже осенью этого года“, – сообщает Свет.

В редакцию периодически обращаются читатели, которые озвучивают популярное в народе мнение: чем активнее будут идти ремонтные и строительные работы, тем скорее они завершатся. В этой связи жители недоумевают, почему по вечерам и выходным дням работы прекращаются – ведь таким образом можно было бы сократить общую продолжительность неудобств.

„План и график работ всегда составляются с учетом особенностей технологического процесса. Цель города – минимизировать временные затраты и обеспечить, чтобы работы как можно меньше влияли на повседневную жизнь горожан. По этой причине большинство строительных работ проводится в дневное время, однако местами нельзя исключать и работы ночью и в выходные“, – отвечает Владимир Свет.

Рекомендации городских властей участникам дорожного движения

  • По возможности пользуйтесь общественным транспортом – ближайшая остановка, скорее всего, находится недалеко от вашего дома или места работы. Общественный транспорт помогает уменьшить дорожные пробки и является более экологичной альтернативой личному автомобилю. Более того, для жителей Таллинна общественный транспорт является бесплатным.

  • Если расстояние небольшое, то передвигайтесь пешком или на велосипеде.

  • Если вы едете на автомобиле, постарайтесь не использовать центр города для транзитного движения. Из одного конца города в другой лучше добираться по коридорам Ярвевана теэ – Петербургское шоссе, Фильтри теэ – Лаагна теэ или Рейди теэ – Пыхья пуйестеэ.

  • Старайтесь не отправляться в поездку в одиночку, поинтересуйтесь, не нужно ли подвезти соседа или коллегу – так в городе будет меньше машин.

  • Если поездка не критична по времени, то планируйте ее на период, когда дороги менее загружены, избегайте часов пик.

  • Планируйте свой маршрут. Оперативную информацию о дорожной обстановке можно получить через приложение Waze.

  • Если вы живете за пределами столицы, то по прибытии в Таллинн воспользуйтесь услугой Pargi ja Reisi – оставьте машину на бесплатной парковке и продолжите путь на общественном транспорте. Подробнее: tallinn.ee/pargi-ja-reisi.

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