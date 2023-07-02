КАРТЫ И СХЕМЫ | Ни проехать, ни пройти. План ремонтных работ и схемы объезда в Таллинне этим летом(2)
Жалобы на перекрытые из-за ремонта и строительства новой трамвайной линии дороги столицы не прекращаются. В интервью „Радио 4“ вице-мэр Владимир Свет высказал предположение, что пик неудобств еще не пройден, и самой тяжелой ситуация на дорогах будет после Певческого праздника. Как автомобилистам пережить это время и каким образом теперь добираться из одного конца города в другой – узнавала „МК-Эстония“.
Улица Гонсиори давно закрыта и перекопана, меняется движение возле торгового центра Nautica и в районе Тонди… Город в пробках. И конца всем этим ремонтам пока не видно.
Один из крупнейших проектов
„В настоящий момент в Таллинне реализуется несколько крупных проектов по реконструкции улиц и строительству транспортной инфраструктуры, благодаря которым городское пространство станет более современным и комфортным, а также улучшатся возможности для передвижения, – говорит вице-мэр столицы Владимир Свет. – При реконструкции улиц мы уделяем особое внимание нуждам пешеходов, расширяем тротуары, делаем движение более плавным и добавляем новые зеленые насаждения. Безусловно, масштабные строительные работы оказывают влияние на движение общественного транспорта и автомобилей. Участникам движения стоит учитывать, что дорога займет больше времени. Также нужно понимать, что строительство очень объемных объектов длится не один день, а порой занимает много месяцев“.
Наибольшее влияние на дорожное движение, по словам вице-мэра, оказывает строительство трамвайных путей в Старый порт, а также реконструкция улиц Йыэ и Пронкси.
„Трамвайная линия в Старый порт – это один из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в столице. Новая трамвайная линия свяжет аэропорт с морским портом и создаст удобное сообщение между автобусным и Балтийским вокзалом. В ходе работ будет обновлено и окружающее городское пространство – появятся новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными“, – перечисляет Свет.
Он отмечает, что летом 2024 года по новой трассе будет пущен трамвай, затем предстоит укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению.
Владимир Свет добавляет, что работы будут влиять на дорожное движение аж до осени следующего года!
Работы ночью не исключены
„В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси городское пространство станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения. Будут построены велодорожки и благоустроенные уголки для отдыха горожан. На обеих улицах станет больше зеленых насаждений. Работы включают и реконструкцию всех подземных коммуникаций – систем электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено новое уличное освещение. Ремонтные работы на улице Пронкси планируется завершить уже осенью этого года“, – сообщает Свет.
В редакцию периодически обращаются читатели, которые озвучивают популярное в народе мнение: чем активнее будут идти ремонтные и строительные работы, тем скорее они завершатся. В этой связи жители недоумевают, почему по вечерам и выходным дням работы прекращаются – ведь таким образом можно было бы сократить общую продолжительность неудобств.
„План и график работ всегда составляются с учетом особенностей технологического процесса. Цель города – минимизировать временные затраты и обеспечить, чтобы работы как можно меньше влияли на повседневную жизнь горожан. По этой причине большинство строительных работ проводится в дневное время, однако местами нельзя исключать и работы ночью и в выходные“, – отвечает Владимир Свет.