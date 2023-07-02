КАРТЫ И СХЕМЫ | Ни проехать, ни пройти. План ремонтных работ и схемы объезда в Таллинне этим летом

Улица Гонсиори давно закрыта и перекопана, меняется движение возле торгового центра Nautica и в районе Тонди… Город в пробках. И конца всем этим ремонтам пока не видно.

Один из крупнейших проектов

„В настоящий момент в Таллинне реализуется несколько крупных проектов по реконструкции улиц и строительству транспортной инфраструктуры, благодаря которым городское пространство станет более современным и комфортным, а также улучшатся возможности для передвижения, – говорит вице-мэр столицы Владимир Свет. – При реконструкции улиц мы уделяем особое внимание нуждам пешеходов, расширяем тротуары, делаем движение более плавным и добавляем новые зеленые насаждения. Безусловно, масштабные строительные работы оказывают влияние на движение общественного транспорта и автомобилей. Участникам движения стоит учитывать, что дорога займет больше времени. Также нужно понимать, что строительство очень объемных объектов длится не один день, а порой занимает много месяцев“.

Наибольшее влияние на дорожное движение, по словам вице-мэра, оказывает строительство трамвайных путей в Старый порт, а также реконструкция улиц Йыэ и Пронкси.

„Трамвайная линия в Старый порт – это один из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в столице. Новая трамвайная линия свяжет аэропорт с морским портом и создаст удобное сообщение между автобусным и Балтийским вокзалом. В ходе работ будет обновлено и окружающее городское пространство – появятся новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными“, – перечисляет Свет.

Он отмечает, что летом 2024 года по новой трассе будет пущен трамвай, затем предстоит укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению.

Владимир Свет добавляет, что работы будут влиять на дорожное движение аж до осени следующего года!

Справка Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также схемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/vanasadamatramm Информацию о реконструкции улиц Йыэ и Пронкси можно найти на странице tallinn.ee/pronksi В настоящее время изменены многие маршруты общественного транспорта, а трамвайные линии номер 2 и 4 временно обслуживают автобусы. С графиками движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee

Работы ночью не исключены