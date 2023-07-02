02.07.2023, 16:22
ФОТО | Не только президент! Смотрите, кто из знаменитостей пришел на Певческое поле(9)
Среди десятков тысяч гостей Праздника песни фотографы Delfi заметили множество известных персон.
Безусловно, в первых рядах гостей XIII Молодежного праздника песни и танца „Püha on maa“ - президент Эстонии Алар Карис с супругой Сирье.
Премьер-министр Кая Каллас, конечно же, тоже здесь.
На праздник пришел не только действующий президент, но и бывшая президент Керсти Кальюлайд, и Тоомас Хендрик Ильвес.
Кроме того, на Певческом поле собралось множество известных политиков, медиаперсон, блогеров.
Многие сегодня делятся своими фотографиями с праздника песни в социальных сетях.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.