ФОТО | Не только президент! Смотрите, кто из знаменитостей пришел на Певческое поле

Безусловно, в первых рядах гостей XIII Молодежного праздника песни и танца „Püha on maa“ - президент Эстонии Алар Карис с супругой Сирье.

Премьер-министр Кая Каллас, конечно же, тоже здесь.

На праздник пришел не только действующий президент, но и бывшая президент Керсти Кальюлайд, и Тоомас Хендрик Ильвес.

Кроме того, на Певческом поле собралось множество известных политиков, медиаперсон, блогеров.

Многие сегодня делятся своими фотографиями с Праздника песни в социальных сетях.

Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт

Владимир Свет и Ольга Селищева

Эдуард Одинец

Меэлис Кубитс и Виктория Ладынская-Кубитс

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