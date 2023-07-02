В ответе за тех, кого продают: что делать, если вы купили больное животное?(1)
Выбирая себе питомца, большинство людей отдает предпочтение малышам, а не взрослым животным. Во-первых, так можно с самого начала заняться воспитанием малыша, а во‑вторых, есть уверенность, что любимец проживет в семье еще долго. Но это, к сожалению, невозможно гарантировать. Если животное продали больным, радость от появления нового члена семьи может даже обернуться трагедией. Куда в этом случае жаловаться на продавца и как у нас контролируют эту сферу – разбиралась „МК-Эстония“.
Анна (имя изменено – прим. ред.) поделилась с редакцией своей печальной историей. Она купила в магазине Dеро милого пушистого зверька – крольчонка, а в итоге потеряла сразу двух питомцев.
История болезни
„У нас дома уже был взрослый кролик, которому было пять лет, и мы решили взять ему друга, чтобы им вдвоем было веселее. Кролики очень любят компанию и грустят в одиночестве. Я не раз обращала внимание на то, что в магазине Dеро продаются всякие разные животные, в том числе – и кролики. И решила, что лучше брать там, в большом магазине, чем где-то с рук“, – рассказывает женщина.
Но практически сразу, как только крольчонок приехал в новый дом, начались проблемы – он заболел.
„Мы обратились к ветеринару, который осмотрел питомца и выписал антибиотики. Мы давали кролику лекарства, выполняли все предписания, но, к сожалению, в ходе лечения у него развился дисбактериоз. Кролики относятся к экзотическим животным, ими занимаются не все ветеринары. Мы побывали у трех ветов в Таллинне, и все для борьбы с его болезнями выписывали антибиотики. В какой-то момент у меня даже возникли сомнения, все ли верно? Но ветеринар продолжал настаивать, что нужно давать малышу антибиотики, и я подумала: ну это же все же врач, он учился в университете, надо ему верить. Однако вскоре крольчонок умер“, – плачет Анна.
Но самое ужасное, что через какое-то время плохо стало и его другу, старшему кролику.
„И хотя пять лет – это не старость, такие животные живут дольше, спасти нам его не удалось“, – вздыхает она.
Теперь женщина винит себя в том, что за вторым кроликом она поехала в Dеро.
„Уже потом я прочитала в интернете, что люди жалуются на этот магазин, что это не первый раз, когда там продавали больных животных. Если бы я только знала!“ – сокрушается она.
Действительно, в обсуждениях магазина Dеро в социальных сетях есть тревожные звоночки: купленные там животные не всегда здоровы.
Например, Денис рассказывает, что купленные там дегу писали кровью – пришлось грызунов лечить. А Эва говорит, что у шиншиллы, которую она
приобрела в Dеро, были глисты.
В 2020 году Эстонское общество защиты животных уже обращалось в Ветеринарно-пищевой департамент из-за того, что грызуны, птицы и даже рыбы в этом магазине содержались в плохих условиях. Связано ли это с развитием различных заболеваний у них, сказать сложно.
Все документы в порядке
„Животные поставляются в магазины Dеро зарегистрированными в ЕС поставщиками и продавцами животных с сопроводительными ветеринарными документами, предусмотренными нормативными требованиями ЕС для данного сектора. Все поставщики животных обязаны соблюдать требования ЕС по благополучию животных и условиям их продажи“, – отвечают в магазине Dеро на просьбу прокомментировать ситуацию с кроликами.
Там добавляют, что по прибытии в магазин состояние здоровья животных проверяет сертифицированный в Эстонии ветеринарный врач и составляет акт клинического осмотра. После осмотра животные помещаются на профилактический карантин, и только в том случае, если в течение этого периода у животных не выявлено никаких заболеваний, их выставляют в торговый зал магазина.
„Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что торговля животными является строго регулируемой областью, и мы уверены, что все животные, продаваемые Dеро, содержатся в соответствии с правилами ЕС о благополучии и защите животных, – отмечают в магазине. – Мы сотрудничаем с ветеринарной службой Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии, которая регулярно проводит в нашем магазине проверки и надзорные производства, как плановые, так и внеплановые. На данный момент в Dеро не было выявлено никаких существенных нарушений относительно содержания и состояния продаваемых животных“.
Жалоб не поступало
По словам руководителя отдела охраны животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, жалоб к ним в ведомство на магазин Dеро с ситуациями, как у Анны, ранее не поступало. В основном обращения были связаны с несоблюдением требований к условиям содержания животных в данном магазине.
„В подобной ситуации животным владеет юридическое лицо, которое, как и частное лицо, обязано обеспечить надлежащее содержание питомцу. Обязательно оказывать животному при необходимости ветеринарную помощь и лечение, не допускается оставлять животное в беспомощном состоянии. Руководствуясь его благополучием, продавать больное животное нецелесообразно, так как стресс, вызванный изменением окружающей среды, может еще больше усугубить симптомы заболевания. Продажа больного животного без уведомления покупателя, безусловно, также является нарушением законодательства в других сферах“, – комментирует Олев Калда.
Он объясняет, что надзор в этой сфере в основном осуществляется на основе предупреждения. То есть если человек замечает нарушения в содержании животных, он обращается в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, после чего тот проводит проверку по месту содержания
животных.
„Человек, купивший больного питомца, должен сперва обратиться к ветеринару, чтобы животному была оказана необходимая помощь. Если есть подозрения, что владелец оставил животное в беспомощном состоянии, то ситуацию следует обязательно исправить и сообщить об этом Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту, который при необходимости начнет процедуру проверки для выяснения всех обстоятельств“, – добавляет Калда.
Не только магазины
Больное животное можно купить и у заводчика. И тут доказать что-то бывает очень сложно, ведь чеков при покупке с рук не выдают.
О таком случае „МК-Эстония“ писала в 2021 году, когда читательница газеты Маргарита приобрела породистого котенка у вполне приличной, на первый взгляд, заводчицы.
Женщина увидела объявление о продаже котят на сайте okidoki. Так как в семье уже жил один взрослый котик шотландской породы, решили взять второго, чтобы у первого была компания для игр. 360 евро показалось вполне нормальной ценой для породистого котенка: не слишком дорого, но и не дешево. 300 евро читательница отдала наличными, 60 перевела на счет.
Однако оказалось, что у котенка – несовместимые с жизнью заболевания, а заводчица – известная в определенных кругах личность, которая не единожды была замечена на перепродаже нездоровых животных. Котенка пришлось усыпить, а Маргарита до сих пор судится с заводчицей Оксаной Талько.
На данный момент Маргарите присудили 100 евро компенсации, но продолжает бороться она не ради денег, а чтобы добиться справедливости. Она говорит, что готова дойти и до Европейского суда, чтобы отстоять правду, пусть это и будет затратно.
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