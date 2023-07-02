В ответе за тех, кого продают: что делать, если вы купили больное животное?

Анна (имя изменено – прим. ред.) поделилась с редакцией своей печальной историей. Она купила в магазине Dеро милого пушистого зверька – крольчонка, а в итоге потеряла сразу двух питомцев.

История болезни

„У нас дома уже был взрослый кролик, которому было пять лет, и мы решили взять ему друга, чтобы им вдвоем было веселее. Кролики очень любят компанию и грустят в одиночестве. Я не раз обращала внимание на то, что в магазине Dеро продаются всякие разные животные, в том числе – и кролики. И решила, что лучше брать там, в большом магазине, чем где-то с рук“, – рассказывает женщина.

Но практически сразу, как только крольчонок приехал в новый дом, начались проблемы – он заболел.

„Мы обратились к ветеринару, который осмотрел питомца и выписал антибиотики. Мы давали кролику лекарства, выполняли все предписания, но, к сожалению, в ходе лечения у него развился дисбактериоз. Кролики относятся к экзотическим животным, ими занимаются не все ветеринары. Мы побывали у трех ветов в Таллинне, и все для борьбы с его болезнями выписывали антибиотики. В какой-то момент у меня даже возникли сомнения, все ли верно? Но ветеринар продолжал настаивать, что нужно давать малышу антибиотики, и я подумала: ну это же все же врач, он учился в университете, надо ему верить. Однако вскоре крольчонок умер“, – плачет Анна.

Но самое ужасное, что через какое-то время плохо стало и его другу, старшему кролику.

„И хотя пять лет – это не старость, такие животные живут дольше, спасти нам его не удалось“, – вздыхает она.

Теперь женщина винит себя в том, что за вторым кроликом она поехала в Dеро.

„Уже потом я прочитала в интернете, что люди жалуются на этот магазин, что это не первый раз, когда там продавали больных животных. Если бы я только знала!“ – сокрушается она.

Действительно, в обсуждениях магазина Dеро в социальных сетях есть тревожные звоночки: купленные там животные не всегда здоровы.