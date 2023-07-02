ВИДЕО | „Я плакала, когда впервые не танцевала, а сидела на трибуне как зритель“: Кая Каллас рассказывает об участии в Праздниках песни и танца

„Я - абсолютно чистый лист. Я оградила себя от инфопространства. Я хочу увидеть праздник своими глазами!“ - сказала премьер-министр Кая Каллас вчера перед последним выступлением. В пятницу она вернулась в Эстонию из Брюсселя, где говорила с Урсулой фон дер Ляйен в том числе и о традиции танцевальных праздников.

„Такого действительно нет больше нигде в мире. Я пригласила ее приехать и посмотреть“, - говорит премьер-министр.

На Праздниках песни и танца Каллас приходилось бывать и под солнцем, и под дождем. Дважды ее забирала с праздников ее мама-врач, потому что у Каллас начиналась ангина. Однако премьер-министр до сих пор очень любит танцевать и готова снова принять участие в Празднике танца, если у нее будет достаточно времени. „Это такое замечательное чувство!“

„Праздник танца, - добавляет она, - это как общество, где каждый играет свою важную роль. Как в обществе общая картина зависит от того, что делает каждый из нас, так и на Празднике танца - если ты не успеешь вовремя оказаться в нужном месте, общая картина не сложится. Спасибо всем, кто внес свой вклад - руководителям, организаторам, учителям, родителям и, конечно, танцорам!“