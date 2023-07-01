Участников Праздника песни и танца на место доставляют специальные автобусы

Вице-мэр Владимир Свет призвал добираться до места на общественном транспорте, пешком, либо на велосипеде или самокате.

„Специальный маршрут № 81 отправляется с Театральной площади и доставляет людей на Праздник танца – по предварительным данным, вчера им воспользовались около 6000 человек. На Певческий праздник завтра будет ходить маршрут № 80, а многие линии общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику. По окончании Певческого праздника его гости смогут добраться до центра города на трамваях, которые будут ждать на улице Поска, до Ласнамяэ – на автобусах, которые остановятся возле перекрестка Нарвского шоссе и Смуули теэ, до Пирита – на автобусах, которые будут ждать на Пирита теэ, - сказал Свет. – Во время столь масштабного события стоит запастись временем и быть внимательными на дорогах“.

Сегодня, 1 июля, до 23.00 для участников Праздника танца работает временный автобусный маршрут № 81 Estonia – Tantsupidu.

Маршрут автобусной линии № 81 : Театральная площадь, ул. Лембиту, Юхкентали, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь.

Остановки : „Эстония“ (начальная остановка на Театральной площади возле ТЦ Solaris), „Пюссироху“, „Автобусный вокзал“, „Пюссироху“, „Эстония“ (конечная остановка на Театральной площади, со стороны Академии наук).

Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут.

Завтра, 2 июля, гости Певческого праздника смогут бесплатно оставить свой автомобиль в Ласнамяэ на открытых парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum, Ülemiste Keskus и крытой парковке торгового центра T1. В районе Хааберсти автомобиль можно оставить на парковке ТЦ Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет ходить общественный транспорт (информация о линиях и маршрутах в приложении).