Участников Праздника песни и танца на место доставляют специальные автобусы
Участников XIII Молодежного праздника песни и танца сегодня и завтра будут доставлять из центра Таллинна до мест проведения праздника специальные автобусы. В воскресенье в распоряжении гостей Певческого праздника будет семь парковок, где можно бесплатно оставить автомобиль, а затем добраться до Певческого поля на общественном транспорте. Во время праздника общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех пассажиров – не только для выступающих, но и для гостей города.
Вице-мэр Владимир Свет призвал добираться до места на общественном транспорте, пешком, либо на велосипеде или самокате.
„Специальный маршрут № 81 отправляется с Театральной площади и доставляет людей на Праздник танца – по предварительным данным, вчера им воспользовались около 6000 человек. На Певческий праздник завтра будет ходить маршрут № 80, а многие линии общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику. По окончании Певческого праздника его гости смогут добраться до центра города на трамваях, которые будут ждать на улице Поска, до Ласнамяэ – на автобусах, которые остановятся возле перекрестка Нарвского шоссе и Смуули теэ, до Пирита – на автобусах, которые будут ждать на Пирита теэ, - сказал Свет. – Во время столь масштабного события стоит запастись временем и быть внимательными на дорогах“.
Сегодня, 1 июля, до 23.00 для участников Праздника танца работает временный автобусный маршрут № 81 Estonia – Tantsupidu.
Маршрут автобусной линии № 81: Театральная площадь, ул. Лембиту, Юхкентали, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь.
Остановки: „Эстония“ (начальная остановка на Театральной площади возле ТЦ Solaris), „Пюссироху“, „Автобусный вокзал“, „Пюссироху“, „Эстония“ (конечная остановка на Театральной площади, со стороны Академии наук).
Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут.
Завтра, 2 июля, гости Певческого праздника смогут бесплатно оставить свой автомобиль в Ласнамяэ на открытых парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum, Ülemiste Keskus и крытой парковке торгового центра T1. В районе Хааберсти автомобиль можно оставить на парковке ТЦ Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет ходить общественный транспорт (информация о линиях и маршрутах в приложении).
Чтобы зрители могли добраться на воскресный концерт на велосипеде или самокате, предусмотрены отдельные парковки на Пирита теэ у „Русалки“ и возле других входов на Певческое поле. Места для электросамокатов будут расположены возле Русалки и на парковке замка Маарьямяэ.
В воскресенье, 2 июля, участников Праздника песни будут обслуживать дополнительные автобусные линии № 80 и № 82.
Автобус № 80 будет курсировать в воскресенье, 2 июля, с 12.00 до 23.00 по маршруту Estonia – Laulupidu.
Остановки: „Эстония“, „Автобусный вокзал“, „Кивимурру“, „Лаулупиду“, „Паэ“, „Автобусный вокзал“, „Эстония“.
Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут
В воскресенье, 2 июля, с 12.00 до 23.00 автобус № 82 будет курсировать по маршруту Laulupidu - Taevakivi.
Остановки: „Лаулупиду“, „Таевакиви“, „Таевакиви“, „Сабатяхе“, „Лаулупиду“.
Автобусы будут отправляться приблизительно каждые 10 минут.
Из-за шествия 2 июля трамвайные линии № 1, 3 и 6 не будут ходить с 7 до 14 часов. С 14.00 и до конца дня трамвайные линии № 1, 3 и 6 будут ходить по уплотненному графику. С начала и до конца дня автобусные маршруты № 1, 18, 18А, 40, 42, 60 и троллейбусные маршруты № 1 и 3 также будут ходить по уплотненному графику движения.
В воскресенье, 2 июля, с начала и до конца дня автобусы линий № 1, 8, 34 и 38 будут ходить по временному маршруту. С 7.00 до 13.30 по измененному маршруту будут ходить автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21B, 23, 24, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73 и троллейбусные линии № 1 и 3.
С 7.00 до 14.00 и с 19.30 до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 29, 35, 44, 51, 52, 60 и 63. С 7 утра воскресенья и до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 5 и 66.
Автобусный терминал Виру также будет закрыт с 7.00 воскресенья до окончания шествия.
Направленные в объезд линии будут совершать все предусмотренные на маршруте остановки (если не указано иное), включая временные остановки.
Временные остановки будут расположены в следующих местах:
- в направлении центра города: возле дома № 37 по улице Суур-Амеэрика (автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 23, 24, 40, 42).
- в направлении из центра города: на Пярнуском шоссе, между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика (автобусные маршруты № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36).
- Временные остановки на улице Смуули „Лаулупиду“ (автобусные маршруты № 5, 29, 44, 51, 60, 63, 80, 82).
На измененных маршрутах возможны отклонения от расписания. В связи с реорганизацией дорожного движения в центре города и изменениями в маршрутах общественного транспорта горожанам и гостям столицы рекомендуется запастись временем!
Подробную информацию о маршрутах общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Сведения об организации дорожного движения во время XIII Молодежного праздника песни и танца: tallinn.ee/ru/laulupidu.