Prisma в Нарве перестанет работать круглосуточно и сократит шесть человек

С 3 июля магазин торговой сети в Нарве, четыре года проработавший в круглосуточном режиме, будет открыт с 7 утра до полуночи.

„Именно по ночам клиентов очень мало. В период с часу до трех ночи примерно восемь клиентов в час“, – рассказала rus.err.ee региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова, отметив, что решение сети сократить часы работы очень расстроило некоторых клиентов.

По ее словам, на фоне повышения цен потребители стали очень избирательными и ориентированными на товары более низкого ценового класса.

„Понятно, что в выходные дни клиентов гораздо больше, но в среднем у нас более 4000 клиентов в день. В связи с повышением цен средняя стоимость покупательской корзины выросла, но число покупаемых единиц по сравнению с прошлым годом уменьшилось“, – сообщила Смирнова.

В связи с уменьшением использования услуги с 30 июня в Нарве также была приостановлена работа интернет-магазина ePrisma.