Синоптик отвечает: будет ли дождь идти всю субботу?

„Погода будет переменчивой“, — сказал синоптик Delfi.

В течение ночи тучи на западной стороне Эстонии постепенно сгущались, а к утру пошел дождь. Рано утром дождевые облака переместились над западной частью континента и достигли Таллинна.

Сегодня полоса дождевых облаков распространяется по континенту в восточном направлении, местами бывают грозы. Примерно около полудня облака и дождь над островами рассеются. „Около 13:00 более сильный дождь достигнет Таллинна, а затем возможны ливни“, — пояснил синоптик. „Но чем ближе вечер, тем меньше дождя. Вечером небо также проясняется и есть надежда снова увидеть солнце“.

Он подтвердил, что вероятность грозы в Таллинне сегодня довольно мала.

Если в предыдущие дни праздника танца была жара, то сегодня температура должна быть достаточно мягкой. „Температура воздуха может подняться до 22-23 градусов“, - сказал синоптик.