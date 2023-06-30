Окружной суд отклонил жалобу высланного из Эстонии Алексея Есакова

„Таллиннский окружной суд оставил в силе решение административного суда от 24 октября 2022 года. Кассацию в Госсуд можно представить не позднее 31 июля 2023 года“, - сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

В поданной в Таллиннский окружной суд жалобе Алексей Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Также в этом решении PPA содержалось подлежащее немедленному исполнению предписание покинуть Эстонию, помимо этого, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.

По оценке окружного суда, PPA не ошибся при принятии решения. Суд установил, что условия для вынесения предписания покинуть Эстонию были соблюдены.

„По мнению суда, данная мера позволяет предотвратить непосредственную и серьезную угрозу безопасности государства, исходящую от данного лица“, - отметили в окружном суде.