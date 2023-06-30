Доверие русскоязычных жителей Эстонии к государственным институтам выросло

По данным опроса, Спасательной службе полностью или скорее доверяет 96% жителей страны, Департаменту полиции и пограничной охраны - 85%, Силам обороны - 77%, президенту - 77% и Кайтселийту - 76%.

Самый высокий уровень недоверия к Рийгикогу и премьер-министру (42% скорее или полностью не доверяют), а также к правительству (36%).

Полное доверие к Рийгикогу испытывают 8%, к правительству - 15% и к премьер-министру - 20%.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году уровень доверия к государственным институтам не претерпел существенных изменений: все отличия остаются в пределах двух процентов.

При этом доверие эстонцев к большинству институтов за последний год несколько снизилось, а среди жителей Эстонии других национальностей - увеличилось. Больше всего оно выросло к Кайтселийту (на семь процентных пунктов), президенту (на шесть процентных пунктов), к НАТО и ЕС (на пять процентных пунктов).

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