Хоры и оркестры молодежного праздника начали общие репетиции на Певческом поле

По словам художественного руководителя XIII Молодежного праздника песни Пярта Уусберга, первый день репетиций для певцов будет немного спокойнее чем завтра, когда будет уже общая репетиция всех участников. „Сегодня певцы репетируют каждый в своем виде, и оставшуюся часть дня они будут свободны, но завтрашний день будет насыщенный. Многие певцы почти весь день будут на сцене или по крайней мере на певческом по поле“, добавил он.

Пярт Уусберг рассказал, что он несказанно рад, что праздник наконец наступил. „Конечно, каждый испытывает свои эмоции, но я надеюсь, что все - как певцы так и команда праздника - чувствуют радость. Главное, чтобы каждый участник получил удовольствие в день репетиции и, конечно, в течение всего праздника“, сказал Уусберг.

По словам руководителя организации работы на певческом поле Прийта Микка, все готово к прибытию участников. „Подготовительные работы велись согласно графику, и мы можем сказать, что к репетициям готовы“, сказал он. Микк добавил, что в течение репетиционного дня осталось еще сделать несколько маленьких работ, но репетициям участников это не помешает. Также Микк подтвердил, что звук на певческом поле работает так как нужно, то есть со стороны участников все работы на певческом поле закончились.