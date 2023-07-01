Спасал людей в горах и дополз до финиша Ironman. Успешный бизнесмен и спортсмен-экстремал отбывает заключение в Эстонии за международную наркоторговлю

Бирин начал заниматься спортом, когда ему было около тридцати. Его первой любовью стал альпинизм, первой серьезной вершиной — Эльбрус. Шел 2010 год.

Следующей целью Бирина и его друга Володи стало покорение высочайших вершин всех семи континентов. Эта цель привела энтузиастов к подножию Мак-Кинли (ныне Денали), самой высокой горы Северной Америки, в мае 2013 года.

Мак-Кинли Бирину не покорилась. К началу спуска у него была трещина в большеберцовой кости, а нога Володи была иссиня-черной от мозолей. Из-за снежных бурь спуск занял на несколько дней больше, чем планировалось. Все это время Бирин и Володя тащили за собой…