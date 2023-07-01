Спасал людей в горах и дополз до финиша Ironman. Успешный бизнесмен и спортсмен-экстремал отбывает заключение в Эстонии за международную наркоторговлю(19)
Предполагаемый наркобарон, приговоренный к длительному заключению в Таллиннской тюрьме за торговлю наркотиками на международном уровне, недавно раскрыл еженедельнику Eesti Ekspress подробности о преступности в Европе и поделился своим взглядом на эстонскую правовую систему. Но прежде всего Евгений Бирин прославился не благодаря своей деятельности, а благодаря безумной страсти к экстремальным видам спорта.
Бирин начал заниматься спортом, когда ему было около тридцати. Его первой любовью стал альпинизм, первой серьезной вершиной — Эльбрус. Шел 2010 год.
Следующей целью Бирина и его друга Володи стало покорение высочайших вершин всех семи континентов. Эта цель привела энтузиастов к подножию Мак-Кинли (ныне Денали), самой высокой горы Северной Америки, в мае 2013 года.
Мак-Кинли Бирину не покорилась. К началу спуска у него была трещина в большеберцовой кости, а нога Володи была иссиня-черной от мозолей. Из-за снежных бурь спуск занял на несколько дней больше, чем планировалось. Все это время Бирин и Володя тащили за собой…