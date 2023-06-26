Конец красивой жизни наркобарона: „Парни в масках и с автоматами обрядили меня в костюм Ганнибала Лектера и привезли в Эстонию“

2014 год для латвийских спортсменов выдался особенно успешным. Мартинс Дукурс вернулся из Сочи с серебряной олимпийской медалью по скелетону. Отличным оказался дебют Земгуса Гиргенсонса, который за год до этого попал в драфт НХЛ с самого высокого в истории Латвии места. Эрнест Гулбис сыграл в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Марис Штромбергс — двукратный олимпийский чемпион по велоспорту BMX — добавил в свою копилку трофеев золотую медаль чемпионата Европы. Эта же награда досталась и биатлонисту Андрею Расторгуеву, который провел лучший сезон в своей карьере.

Однако ни одного из них латыши не удостоили звания „Спортсмен года“.

Эта награда досталась 35-летнему миллионеру, меценату и спортсмену-любителю Евгению Бирину (сейчас ему 43 года).

Его необыкновенная сила воли в триатлоне и еще более необыкновенный опыт покорения высочайших горных вершин мира произвели на наших южных соседей более сильное впечатление, чем медали ведущих спортсменов страны.

Через восемь с половиной лет после завоевания престижного титула Бирин предстал перед Харьюским уездным судом в Таллинне и выслушал решение судьи Лийны Похлак, в котором значилось, что Бирин — наркобарон с международными связями, и нехотя принял вынесенный ему приговор: 13 лет лишения свободы в Эстонии.

История жизни Евгения Бирина, рассказанная им самим

Еще раз подчеркнем, что все изложенное ниже — это видение самого Бирина относительно того, как он оказался за решеткой. Его версия сильно отличается от того, как видит ситуацию прокуратура.