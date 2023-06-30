ФОТО | Полиция гналась за водителем на угнанном автомобиле из порта Палдиски вплоть до Рапла

Сегодня около 8 часов утра полицейские проверили в Северном порту Палдийски водителя автомобиля BMW X6, прибывшего в Северный порт Палдиски из Швеции. Предъявив документы, водитель, не подчиняясь распоряжениям полиции, скрылся на автомобиле в направлении Ээсмяэ. Вскоре автомобиль обнаружили в деревне Алу волости Рапла, однако водитель скрылся.