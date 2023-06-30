ЧП и криминал
30.06.2023, 15:27

ФОТО | Полиция гналась за водителем на угнанном автомобиле из порта Палдиски вплоть до Рапла

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Карл-Виктор
Карл-Виктор
ФОТО: PPA

Сегодня утром полиция разыскивала гражданина Швеции Карла-Виктора, который бежал из Северного порта Палдиски на автомобиле и игнорировал распоряжения полиции.

Сегодня около 8 часов утра полицейские проверили в Северном порту Палдийски водителя автомобиля BMW X6, прибывшего в Северный порт Палдиски из Швеции. Предъявив документы, водитель, не подчиняясь распоряжениям полиции, скрылся на автомобиле в направлении Ээсмяэ. Вскоре автомобиль обнаружили в деревне Алу волости Рапла, однако водитель скрылся.

Около 14 часов полицейские задержали мужчину в волости Рапла.

От полиции он пытался убежать потому, что автомобиль BMW X6 ему не принадлежит, и, скорее всего, был в Швеции украден.

Карл-Виктор

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