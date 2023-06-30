30.06.2023, 15:27
ФОТО | Полиция гналась за водителем на угнанном автомобиле из порта Палдиски вплоть до Рапла(7)
ФОТО: PPA
Сегодня утром полиция разыскивала гражданина Швеции Карла-Виктора, который бежал из Северного порта Палдиски на автомобиле и игнорировал распоряжения полиции.
Сегодня около 8 часов утра полицейские проверили в Северном порту Палдийски водителя автомобиля BMW X6, прибывшего в Северный порт Палдиски из Швеции. Предъявив документы, водитель, не подчиняясь распоряжениям полиции, скрылся на автомобиле в направлении Ээсмяэ. Вскоре автомобиль обнаружили в деревне Алу волости Рапла, однако водитель скрылся.
Около 14 часов полицейские задержали мужчину в волости Рапла.
От полиции он пытался убежать потому, что автомобиль BMW X6 ему не принадлежит, и, скорее всего, был в Швеции украден.