КАРТА | Инфляция в еврозоне: быстрее чем в Эстонии в июне цены росли только в Словакии

Об этом свидетельствуют предварительные данные агентства „Евростат“, которые были обнародованы 30 июня.

Согласно этой экспресс-оценке, первое и второе места по темпам роста цен в июне заняли Словакия (11,3%) и Эстония (9%), за которыми следовали Хорватия (8,3%), Литва (8,2%) и Латвия (8,1%).

Самая низкая инфляция в июне среди стран еврозоны в годовом выражении наблюдалась в Люксембурге (1%), Испании и Бельгии (по 1,6%).

Наибольший вклад в инфляцию в июне внесли продукты питания, алкоголь и табак, которые подорожали на 11,7%. Далее следуют промышленные товары, которые подорожали на 5,5%, и услуги, ставшие дороже на 5,5%. Цены на энергоносители в июне упали на 5,6%.

В месячном сравнении в еврозоне цены в июне выросли на 0,3%. В пяти странах они снизились. Наиболее заметно - на 1,4% - в Латвии. В Эстонии за месяц цены выросли на 0,8%.