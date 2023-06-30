Сегодня утром на башне Длинный Герман в честь молодежного праздника песни и танца был поднят Эстонский флаг

Церемония поднятия эстонского триколора на башню Длинный Герман состоялась в 7:00 часов утра при участии народных музыкантов Роалд Маттиас Робана и Кристьяна Райдма, танцоров народных танцев Оскара Халлопа и Анники Мирка, а также хоровых певцов Эммы Александры Йансон и Марии Рюстер.

В церемонии поднятия флага принимали участие также художественные руководители начавшегося XIII Молодежного праздника песни и танца: художественный руководитель праздника песни Пярт Уусберг, главный постановщик праздника танца Агне Куррикофф-Херман и главный руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин. Церемония проходила под музыкальное сопровождение хора девушек Ellerhein и молодой талантливой каннелистки Айа Рикка.

Во время короткой приветственной речи художественный руководитель праздника песни Пярт Уусберг сказал: „Уверен, что такой красивый жест перед началом праздника еще более украсит нашу страну в эти праздничные дни. В то же время флаги словно мосты между нами, которые соединяют нас друг с другом, от Виру до Выру, от Курессааре до Нарвы“.

Участников праздника поприветствовал председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. „Это для нас особенный праздник. И поэтому сегодня и в дальнейшем в дни праздника песни и танца будут вывешиваться флаги“, сказал он.

В конце прошлого года Рийгикогу принял закон о том, чтобы в дни проведения общего праздника песни, общего праздника танца и молодежного праздника песни и танца поднимали государственный флаг. Впервые по этому закону флаги были подняты сегодня, 30 июня 2023 года, к началу XIII Молодежного праздника песни и танца „Püha on maa“.

В законе указано, что в день поднятия государственного флага его должны вывешивать государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений, а также публично-правовые юридические лица, но ЦУ Эстонского праздника песни и танца очень надеется, что сине-черно-белый флаг украсит в эти дни многие дома по всей Эстонии.