03.07.2023, 08:03
Последствия пандемии. За несколько лет из-за роста цен наши деньги стали на треть дешевле(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рост цен, начавшийся из-за пандемии коронавируса, привел к обесцениванию денег: сегодня допандемийный один евро стоит всего 73 цента. Давление на кошелек будет расти, пишет издание Eesti Ekspress.
Коронавирус нанес тяжелый удар не только по здоровью населения Эстонии (на состоявшейся в апреле конференции по вопросам здравоохранения директора Института развития здоровья Анника Веймер сказала, что наиболее ощутимое влияние пандемия оказала на душевное здоровье молодых женщин), но и по медицинской системе. Косвенно пандемия продолжает оказывать влияние наше финансовое благополучие.