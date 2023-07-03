Экономика
03.07.2023, 08:03

Последствия пандемии. За несколько лет из-за роста цен наши деньги стали на треть дешевле

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Продолжают дорожать: коронавирус оказал большое влияние на экономику, цены на продукты продолжают расти.
Продолжают дорожать: коронавирус оказал большое влияние на экономику, цены на продукты продолжают расти.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Рост цен, начавшийся из-за пандемии коронавируса, привел к обесцениванию денег: сегодня допандемийный один евро стоит всего 73 цента. Давление на кошелек будет расти, пишет издание Eesti Ekspress.

Коронавирус нанес тяжелый удар не только по здоровью населения Эстонии (на состоявшейся в апреле конференции по вопросам здравоохранения директора Института развития здоровья Анника Веймер сказала, что наиболее ощутимое влияние пандемия оказала на душевное здоровье молодых женщин), но и по медицинской системе. Косвенно пандемия продолжает оказывать влияние наше финансовое благополучие.

Калькулятор покупательной способности денег Департамента статистики свидетельствует о том, что то, что до пандемии стоило в магазине один евро, сегодня на 37 центов дороже.

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