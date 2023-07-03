Последствия пандемии. За несколько лет из-за роста цен наши деньги стали на треть дешевле

Коронавирус нанес тяжелый удар не только по здоровью населения Эстонии (на состоявшейся в апреле конференции по вопросам здравоохранения директора Института развития здоровья Анника Веймер сказала, что наиболее ощутимое влияние пандемия оказала на душевное здоровье молодых женщин), но и по медицинской системе. Косвенно пандемия продолжает оказывать влияние наше финансовое благополучие.