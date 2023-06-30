„Эстония будет отрезана от торговых путей“. Погранпереход Койдула планируют закрыть(35)
Перевозчики просят власти не закрывать погранпереход Койдула, ведь вместе с закрытием перехода в Ивангороде это будет транспортный коллапс с многодневными очередями, предупреждают представители логистического рынка, пишет dv.ee.
„Эстония может быть практически отрезана от торговых и транзитных путей и реально оказаться на обочине Европейского Союза“, – считает гендиректор Garant Trans Игорь Рабцевич, по инициативе которого было создано обращение в Ассоциацию международных автоперевозчиков Эстонии (ERAA).
Грузопоток действительно сократился, подтверждают перевозчики-собеседники ДВ. По их оценкам, на 40% по сравнению с предыдущим годом, из-за нехватки грузов рынок проседает – цены на перевозки снижаются.
Если правительство примет решение закрыть Койдула, то у Эстонии может остаться только один пропускной пункт в Россию из нынешних трех – Лухамаа. Этого может быть недостаточно, считают грузоперевозчики, опрошенные ДВ: только недавно из-за неразберихи с электронной очередью на пересечение границы были огромные очереди, если мосты Нарва и Койдула будут закрыты, то очереди окажутся еще больше – на много дней, предупреждает председатель правления крупного эстонского грузоперевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров.