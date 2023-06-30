Прозвучали последние аккорды, Праздник песни и танца подошел к концу. Читайте в нашем блоге, как это было!

С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный Праздник песни и танца. 30 июня и 1 июля пройдут танцевальные выступления „Sillad“, 1 июля - праздник народной музыки „Päriselt“. В общей сложности во время Праздника танца на сцену выйдут почти 8500 танцоров. Шествие и Певческий праздник „Püha on maa“ проходят 2 июля.