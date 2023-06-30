30.06.2023, 11:22
ОНЛАЙН | Танцы на стадионе Калев - 8500 выступающих! Пасмурная погода не помешала второму дню праздника(32)
С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. В субботу на плошади Вабадузе пройдет концерт праздника народной музыки (12.00-15.00), а в 15.00 и 19.00 на стадионе Калев состоится представление праздника танцы „Мосты“. Следите за новостями в нашем онлайн-блоге!
С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный Праздник песни и танца. 30 июня и 1 июля пройдут танцевальные выступления „Sillad“, 1 июля - праздник народной музыки „Päriselt“. В общей сложности во время Праздника танца на сцену выйдут почти 8500 танцоров. Шествие и Певческий праздник „Püha on maa“ состоятся 2 июля.
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