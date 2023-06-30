ФОТО | В Тарту в полночь прозвучали взрывы, движение временно перекрыли

В 23.47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Сойнасте на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на отрезке Лухамаа горит грузовик.

Было слышно несколько взрывов. Как разъяснил Спасательный департамент, это взрывались автомобильные шины. Когда спасатели прибыли на место, грузовик был объят пламенем, горела кабина.

В результате пожара вылилось большое количества масла, которое собрали. Причины возгорания выясняются. Никто не пострадал.

„В полночь прозвучали два сильных взрыва, недалеко от Тарту в небо взметнулось большое черное облако. Сейчас на месте много машин с синими мигалками“, - сообщил Delfi в 00.20 один из очевидцев. Еще через двадцать минут еще один свидетель пожара сообщил, что из кузова грузовика что-то взлетело на воздух.

В 00.18 Департамент транспорта передал по инфосистеме сообщение, что на 181-182-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа закрыто движение в направлении Таллинна.

Движение было восстановлено в 3.18.