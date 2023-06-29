Пайдеское горсобрание выразило недоверие руководству города

Своих должностей лишились мэр Кульно Клейн, вице-мэры Карл Якобсон и Пирет Моора, председатель горсобрания Тармо Альт и зампред Пеэтер Сальдре.

Вотумы недоверия поддержали 13 депутатов горсобрания, против проголосовали 10.

Новую коалицию создадут Isamaa (4), EKRE (3) и избирательный союз „Новый Пайде“ (3), к которому присоединятся два перебежчика из избирательного союза „Пайде - город людей“ - Аннели Суйтс и Маргит Удам. Всего в Пайдеском горсобрании 23 депутата.

В прежнюю коалицию входили „Пайде - город людей“ (было 6, теперь 4), Центристская партия (3) и Партия реформ (3). Еще один член горсобрания Ало Аасмаа был избран по списку „Пайде - город людей“, но затем стал внефракционным депутатом.

Формирующаяся коалиция хочет сократить расходы на управление, также ходят разговоры об упразднении должностей вице-мэров.