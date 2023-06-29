Новости Эстонии
29.06.2023, 16:19

DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас о членстве Украины в НАТО: мы хотим одного, но у различных союзников есть опасения

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Кая Каллас в Брюсселе
Кая Каллас в Брюсселе
ФОТО: YVES HERMAN | REUTERS | SCANPIX

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, было бы лучше, если бы решение родилось на предстоящем саммите в Вильнюсе, а не в следующем году на встрече в Вашингтоне.

Украина подала ходатайство о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Украина, как и Эстония, а также другие страны-единомышленники хотят, чтобы в июле уже была готова дорожная карта по членству страны в альянсе. Но вместо этого воющая страна может получить лишь обещание, что дорожную карту сделают позже.

В какой-то степени фокус сместился на предоставление Украине гарантий безопасности. Однако представители Эстонии предупреждают, что временное решение может приобрести характер постоянного, что усложнит в будущем движение в сторону полноправного членства.

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