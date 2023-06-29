DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас о членстве Украины в НАТО: мы хотим одного, но у различных союзников есть опасения

Украина подала ходатайство о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Украина, как и Эстония, а также другие страны-единомышленники хотят, чтобы в июле уже была готова дорожная карта по членству страны в альянсе. Но вместо этого воющая страна может получить лишь обещание, что дорожную карту сделают позже.