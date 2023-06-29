Евродепутат Свен Миксер задумался об уходе из политики

„Считаю, что сейчас пришло время попробовать, гожусь ли я на что-то другое, а не сосредотачиваться на том, чтобы быть снова выбранным. Но я помню, что десять лет назад, когда Индрек Таранд заканчивал свой первый должностной срок в кресле депутата Европарламента, то и у него спросили — будет ли он снова баллотироваться. Он сказал, что человек не должен принимать такое важное решение перед своим 50-летием. У меня до 50-го дня рождения около пяти месяцев. Поэтому у меня еще есть время подумать, что я конкретно буду делать дальше. В понедельник полечу на работу в Европарламент, в пятницу — обратно, и таким образом из месяца в месяц. Будучи министром иностранных дел и министром обороны, я также проводил много времени в аэропортах и самолетах. И морально утомительно постоянно жить в поездках, долго быть вдали от дома в то время, когда дети растут. Связывающих меня обещаний — буду ли я и куда баллотироваться - я еще не даю“.