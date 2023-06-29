Новости Эстонии
29.06.2023, 14:16

Эстонские военные пока вынуждены пить чай российского производства

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

В сухпаек военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно, пишет rus.err.

„Первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield, поскольку тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году“, – пояснила Ханна Хейннурм из пресс-службы Центра оборонных инвестиций.

Поставщиком продуктовых наборов для Сил обороны является компания Kommivabrik, а импортом чая Greenfield в Эстонию занимается фирма Claire Foods.

„Во время закупки производство чая Greenfield на 100% велось в Санкт-Петербурге. В то время продукты питания под санкциями не были, и все соответствовало условиям тендера. Сейчас производство четырех видов этого чая переведено в латвийскую фирму“, – сообщила директор отдела торговли Claire Foods Маргит Тоомпалу.

Однако в Центре оборонных инвестиций больше не планируют включать в наборы чай Greenfield, поскольку не уверены в том, кто является конечным выгодоприобретателем.

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