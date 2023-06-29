Каллас на встречах в ЕС: для сомнений нет места, с нашей поддержкой Украина выиграет войну(19)
Премьер-министр Кая Каллас обсудила в среду в Брюсселе с руководителями институтов власти Европейского союза ожидания от предстоящего Европейского совета, запланированного на четверг. Одной из основных тем обсуждения стала необходимость усиления поддержки Украины и повышения цены агрессии для России. Также были рассмотрены меры, необходимые для обеспечения безопасности и повышения конкурентоспособности Европейского союза.
На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсолой премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Украина побеждает в войне, и события в России не должны отвлекать Европейский союз от непоколебимой поддержки украинского народа. Она также отметила важность продолжения давления на режим Путина.
„Храбрые украинцы показали, что хребет агрессора возможно сломать. С каждым днем становится все яснее, что Украина выиграет эту войну. Нам необходимо сохранять единство и с полной решимостью поддерживать их. Нет места для колебаний или отступления, наоборот, мы должны продолжать повышать цену агрессии для России. События в России не должны размывать фокус нашего внимания“, — подчеркнула Каллас.
Каллас сказала, что ее приоритетами на предстоящем саммите, который начнется в четверг, будет необходимость использования замороженных российских активов для восстановления Украины и привлечение виновных в преступлении агрессии к ответственности. „Мы должны создать международный трибунал для расследования преступления агрессии с широкой международной легитимностью и без иммунитета для российских лидеров. Это те параметры, которые я намерена рекомендовать другим лидерам в Европейском совете“, – сказала она.
„Мы также нацелены на безотлагательное восстановление Украины, что, совместно с реформами, необходимыми для интеграции в Европейский союз, должно придать сильный импульс украинской экономике. Однако несправедливо, что наши налогоплательщики должны платить за разрушения, причиненные Россией. Эстония является первой страной в Европейском союзе, которая разрабатывает законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями. Мы надеемся, что быстро найдем общий подход и в ЕС“, — добавила Каллас.
По словам премьер-министра, будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО, и она не сомневается в том, что украинцы приложат все усилия, чтобы в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС.
Каллас подчеркнула необходимость новых общих решений в области безопасности в рамках Европейского союза. „Соглашение, достигнутое в Версале более года назад о увеличении инвестиций в обороноспособность ЕС, требует конкретных действий“, — сказала Каллас. „Нам нужна такая Европа, которая способна эффективно себя защищать. Это значит адаптацию нашей оборонной промышленности к новой ситуации в области безопасности. В прошлом Европейский союз уже объединял усилия, например, для координации восстановления после пандемии и смягчения последствий энергетического кризиса. Необходимо еще одно совместное усилие – на этот раз для защиты Европы“.
Во второй половине дня в среду Каллас встретилась также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вечером у Каллас также состоялась встреча с премьер-министром Бельгии Александром де Кро, после которой они вместе приняли участие в панельной дискуссии, посвященной 60-летию Американской торговой палаты при Европейском союзе.