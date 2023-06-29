Каллас на встречах в ЕС: для сомнений нет места, с нашей поддержкой Украина выиграет войну

На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсолой премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Украина побеждает в войне, и события в России не должны отвлекать Европейский союз от непоколебимой поддержки украинского народа. Она также отметила важность продолжения давления на режим Путина.

„Храбрые украинцы показали, что хребет агрессора возможно сломать. С каждым днем становится все яснее, что Украина выиграет эту войну. Нам необходимо сохранять единство и с полной решимостью поддерживать их. Нет места для колебаний или отступления, наоборот, мы должны продолжать повышать цену агрессии для России. События в России не должны размывать фокус нашего внимания“, — подчеркнула Каллас.

Каллас сказала, что ее приоритетами на предстоящем саммите, который начнется в четверг, будет необходимость использования замороженных российских активов для восстановления Украины и привлечение виновных в преступлении агрессии к ответственности. „Мы должны создать международный трибунал для расследования преступления агрессии с широкой международной легитимностью и без иммунитета для российских лидеров. Это те параметры, которые я намерена рекомендовать другим лидерам в Европейском совете“, – сказала она.

„Мы также нацелены на безотлагательное восстановление Украины, что, совместно с реформами, необходимыми для интеграции в Европейский союз, должно придать сильный импульс украинской экономике. Однако несправедливо, что наши налогоплательщики должны платить за разрушения, причиненные Россией. Эстония является первой страной в Европейском союзе, которая разрабатывает законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями. Мы надеемся, что быстро найдем общий подход и в ЕС“, — добавила Каллас.