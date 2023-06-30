Опять ждать роста цен? Circle K: на нефтяном рынке царит пессимизм

„На прошлой неделе на рынках были оптимистичные настроения, связанные сокращением добычи Саудовской Аравией. На этой неделе на рынках скорее преобладают пессимистические тона, так как ожидаемые решения центробанков о росте процентных ставок охладят экономику, что приведет к ограничению спроса на нефтепродукты“, - сказал глава отдела ценообразования предприятия Circle K Eesti Индрек Сасси.

Он также добавил, что оптимизма не прибавляет и состояние экономики Китая.

„Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, с начала года были надежды на рост его экономики и соответственно спроса на нефтепродукты. Но показатели китайской экономики оказались слабее ожидаемых, что вызвало сомнения в правильности прогнозов по спросу. Эти сомнения приводят на рынках к осторожности“, - пояснил Сасси.

При этом старания правительства Китая оживить экономику посредством снижения процентов по краткосрочным кредитам, не принесли плоды, что также увеличивает неуверенность.

Спрос нефти на мировом рынке увеличивает более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США.

„Борясь с ростом цен на энергию, на рынок выбросили большую часть складских запасов, и по состоянию на май месяц стратегические запаса США находятся на самом низком уровне с октября 1983 года. В этом году планируется усиленно пополнять эти складские запасы и приобрести в течение года 12 млн баррелей сырой нефти“, - сказал Сасси.

По словам специалиста, большое внимание на следующей неделе будет приковано к очередной встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

„ОПЕК пытается регулировать цену нефти сокращениями добычи, но пока эти решения не оказали существенного влияния. Саудовская Аравия всё же не отказалась от желания повысить стоимость сырой нефти на мировом рынке на уровень выше 80 долларов за баррель, поэтому все в ожидании, какие решения будут приняты на встрече“, - сказал Сасси.

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