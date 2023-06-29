Организаторы рекомендуют приходить на представления и концерты XIII Молодежного праздника песни и танца заблаговременно

Уже завтра стартует XIII Молодежный праздник песни и танца, когда в 15:00 начнется генеральная репетиция молодежного праздника танца „Мосты“ на стадионе Калев, и потом в 19:00 часов состоится первое представление молодежного праздника танца „Мосты“. Ворота стадиона Калев будут открыты для публики за час до начала представления. Так как из-за большого количества народа могут образоваться пробки и столпотворение, просим зрителей приходить на место проведения праздника с временным запасом.

В воскресенье на концерте праздника песни ворота Ору и Мяэ будут открыты для публики с 10:30 утра, когда на Певческое поле начнут прибывать участники праздничного шествия праздника песни и танца. Морские ворота откроются для публики позднее, в 14:00 часов, когда закончится праздничное шествие. Мы также советуем заблаговременно приходить на концерты праздника песни, чтобы несмотря на большое скопление людей все успели бы прийти на место к началу концерта.

Также советуем зрителям воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или прийти пешком. Прибывшие издалека могут оставить автомобиль на предназначенных для этого парковках на окраинах города и оттуда уже добираться до места проведения праздника общественным транспортом, проезд на котором в эти выходные для всех бесплатный.