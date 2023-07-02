Бюро данных по отмыванию денег инициировало производство по поводу виллы Путина

На прошлой неделе мы писали в „Экспрессе“, что эстонская фирма Cresco Väärtpaberid в течение нескольких лет получала большие прибыли, ибо с ее помощью другу детства Путина, олигарху Аркадию Ротенбергу, помогали скрывать виллу, которую он купил в австрийских Альпах примерно за 11 миллионов евро. По словам местных жителей, на самом деле виллу использовала старшая дочь Путина Мария Воронцова и ее тогдашний муж.

Олев Шульц, владелец компании Cresco Väärtpaberid, сообщил „Экспрессу“, что расторг соответствующие контракты в конце 2021 года, однако в реестре Бюро данных по отмыванию денег (RAB) она по-прежнему числится как действующая. Бюро официально начало расследование этого вопроса уже после первого запроса „Экспресса“, сделанного месяц назад.

„Бюро данных по отмыванию денег начало надзорное производство в отношении предприятия в мае 2023 года с целью соблюдения контрольного обязательства, наложенного на нас Законом о международных санкциях. По окончании производства проанализированная информация будет направлена в компетентные следственные и надзорные органы, если это будет необходимо“, - лаконично сообщила заместитель главы RAB Лаура Аус.

В то же время Министерство иностранных дел готовит поправку к закону, которая позволит конфисковать принадлежащие олигархам замороженные активы и использовать их для финансирования восстановления Украины, если они принадлежат лицу, непосредственно причастному к поддержке российской агрессии.