Цахкна: правовое решение об использовании замороженных активов РФ на поддержку Украины готово

Эстония является первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

„Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины“, - заявил глава МИД ЭР Маргус Цахкна из партии Eesti 200.

По словам Цахкна, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. А в США был официально зарегистрирован законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за убытки от начатой российским президентом Владимиром Путиным войны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. Зеленский также призвал конфисковывать деньги представителей российской элиты и в других странах.

„Российский правящий класс не ценит людей и готов разбрасываться сотнями тысяч человеческих жизней. А вот денег - украденных, между прочим, денег - им жалко. Они ценят свое имущество. Их надо полностью лишить этого и передать деньги во благо тех, кто пострадал в результате российской агрессии, в результате этой войны с террором, во благо нашей страны и нашего народа“, - заявил Зеленский.

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