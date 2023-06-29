Вы в курсе? С завтрашнего дня необходимо вывесить флаги в честь праздника песни и танца

В первое утро праздника этого года певцы, танцоры и народные музыканты, участвующие в молодежном празднике, примут участие в поднятии флага на башне Длинный Герман. Флаги по случаю проведения XIII Молодежного праздника песни танца будут вывешены с 30 июня по 2 июля.

По случаю стартующего завтра Молодежного праздника песни и танца флаг Эстонии поднимут государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также публично-правовые юридические лица. При этом Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA предлагает в эти дни и на своих домах вывесить сине-черно-белый триколор. „Пусть это будет данью уважения всем тем, кто поддерживает более 150-летнюю традицию праздников, и признанием 31 415 юным артистам и их руководителям, которые продолжают и несут эту традицию в дни молодежного праздника в эти выходные“, — сказал руководитель праздника песни и танца Маргус Тоомла.

Начало XIII Молодежного праздника песни и танца „Püha on maa“ ознаменуется торжественным поднятием флага на башне Длинный Герман 30 июня в 7 часов утра. В поднятии государственного флага примут участие два хоровых певца, два танцора народных танцев и два музыканта народных инструментов, которые также выступают на молодежном празднике в этом году.

В торжественной церемонии в Губернаторском саду примут участие художественные руководители праздника Пярт Уусберг, Агне Куррикофф-Херманн и Юхан Уппин. Участников праздника поприветствуют председатель Рийгикогу Лаури Хуссар и руководитель Eesti Luulu-ja Tantsupeo SA Маргус Тоомла. Красивое музыкальное сопровождение церемонии обеспечит хор девушек Ellerhein и молодая талантливая каннелистка Айя Рикка.